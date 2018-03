Przy pożyczce warto wpisać tytuł przelewu

Przelewy bankowe zatytułowane „pożyczka" uprawdopodobniajš fakt zawarcia umowy pożyczki.

Taki wniosek płynie z niedawnego orzeczenia Sšdu Apelacyjnego w Warszawie. Jego kanwš była umowa pożyczki na niebagatelnš kwotę 130 tys. zł, jakš w maju 2011 roku zawarli w formie ustnej znajomi Maria C. i Andrzej A.

Było duże zaufanie

Kobieta miała przekazywać kwotę pożyczki w ratach, a pożyczkobiorca miał jš spłacać od przełomu kwietnia i maja 2012 roku. Znajomi nie sporzšdzili umowy w formie pisemnej, bowiem Maria C. miała zaufanie do Andrzeja A. i nie widziała koniecznoœci spisywania takiego kontraktu.

Od maja 2011 do lutego 2012 roku Maria C. dokonała łšcznie 35 przelewów na rachunek bankowy Andrzeja A. oraz innych podmiotów na łšcznš kwotę 111 tys. 400 zł. Poza tym przekazała znajomemu 22 tys. 600 zł gotówkš. Wœród przelewów bankowych 26 z nich na łšcznš kwotę 91 tys. 400 zł opatrzonych było tytułem „pożyczka", pozostałe dziewięć przelewów na łšcznš kwotę 20 tys. zł stanowiło uregulowanie innych zobowišzań, takich jak czynsz za lokal i prowizja za poœrednictwo w wynajmie mieszkania dla Andrzeja A. czy rejestrację spółki oraz zakup materiałów reklamowych.

Po udzieleniu około 80 proc. pożyczki znajomi założyli w listopadzie 2011 roku spółkę z ograniczonš odpowiedzialnoœciš, która œwiadczyła usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalnoœci gospodarczej i zarzšdzania. Maria C. została członkiem zarzšdu, a Andrzej A. prezesem założonej spółki.

Koniec współpracy

Od paŸdziernika 2012 roku Maria C. zaczęła się domagać zwrotu pożyczonych pieniędzy. Wezwania do zapłaty kierowała w osobistych kontaktach, drogš mailowš, a także w formie listownych wezwań do zapłaty. Andrzej S. nie odbierał jednak korespondencji pocztowej, ani skierowanej na jego adres zamieszkania, ani na adres do korespondencji spółki.

W listopadzie 2012 roku Maria C. zrezygnowała z funkcji członka zarzšdu. Swojš decyzję argumentowała brakiem współpracy z Andrzejem A. oraz bezpodstawnym i dowolnym pobieraniem przez niego œrodków z rachunku spółki.

Kobieta wystšpiła też na drogę sšdowš, domagajšc się zasšdzenia pożyczonej kwoty. Sšd okręgowy uznał powództwo za uzasadnione w znacznej częœci. W ocenie sšdu ze zgromadzonego materiału dowodowego, m.in. dokumentów bankowych potwierdzajšcych przelewy, wynikało, że strony zawarły ważnš i skutecznš umowę pożyczki. Sšd wskazał, że kwota pożyczki wypłacona została pozwanemu w kilkudziesięciu transzach przelewami bankowymi zatytułowanymi „pożyczka". Podkreœlił, że pozwany od maja 2011 do lutego 2012 roku nie zakwestionował tytułu przelewów na łšcznš kwotę 91.400 zł.

SO przytoczył art. 720 § 2 Kodeksu cywilnego, wskazujšc, że użyte w nim okreœlenie „stwierdzenie pismem" oznacza, że sama umowa może być zawarta w formie dowolnej, nawet ustnie, natomiast fakt jej zawarcia powinien być potwierdzony pismem (wyrok Sšdu Apelacyjnego w Warszawie z 18 listopada 2013 roku, sygn. akt VI ACa 680/13). Sšd podkreœlił, że umowa pożyczki nie wymaga dla swej ważnoœci zachowania jakiejkolwiek formy, jedynie w art. 720 § 2 k.c. zawarte jest zastrzeżenie formy pisemnej dla stwierdzenia umowy pożyczki, której wartoœć przenosi kwotę 1 tys. zł, zatem niezachowanie formy pisemnej przewidzianej w art. 720 § 2 k.c. skutkuje ograniczeniami dowodowymi z art. 74 § 1 k.c. Ograniczenia te nie majš charakteru bezwzględnego. Zgodnie z art. 74 § 2 k.c. mimo niezachowania formy pisemnej przewidzianej dla celów dowodowych, dowód ze œwiadków lub z przesłuchania stron jest dopuszczalny, jeżeli obie strony wyrażš na to zgodę, albo jeżeli fakt dokonania czynnoœci prawnej będzie uprawdopodobniony za pomocš pisma (wyrok Sšdu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2013 roku, sygn. akt VI ACa 34/13).

Ostatecznie SO uznał, iż choć strony nie zawarły umowy pożyczki w formie pisemnej, ale dokonywane przelewy zatytułowane „pożyczka", przy braku sprzeciwu pozwanego co do ich tytułu, uprawdopodobniajš fakt zawarcia umowy pożyczki.

Nieracjonalne zachowanie

Orzeczenie to podtrzymał Sšd Apelacyjny w Warszawie. Za szczególnie istotne uznał on dowody przelewów z rachunku bankowego Marii C. na rachunek pozwanego Andrzeja A.

– We wszystkich przelewach powódka wpisała „pożyczka" jako tytuł płatnoœci, natomiast pozwany nigdy wczeœniej nie kwestionował, że przekazane na jego rachunek œrodki pieniężne nie były pożyczkš. Jego tłumaczenie, że nie sprawdzał wpisanych przez powódkę tytułów płatnoœci, sš mało wiarygodne, zważywszy na iloœć wykonanych przez powódkę przelewów (26 wpłat) oraz długi czas dokonywania tych wpłat – wskazał sšd.

W ocenie Sšdu Apelacyjnego znamienny był także całkowity brak reakcji pozwanego na wysyłane do niego przez powódkę maile, w których domagała się zwrotu pożyczonych kwot. Zdziwienie budzi, że pozwany po przeczytaniu tych listów w żaden sposób nie zareagował na żšdania powódki i nie wyjaœnił ewentualnych niejasnoœci. - Zachowanie takie jest nieracjonalne i sprzeczne z doœwiadczeniem życiowym – wskazał sšd.

Wyrok Sšdu Apelacyjnego w Warszawie z 15 listopada 2017 r.

sygnatura akt: I ACa 1377/16

Co mówi przepis

Przez umowę pożyczki dajšcy pożyczkę zobowišzuje się przenieœć na własnoœć bioršcego okreœlonš iloœć pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a bioršcy zobowišzuje się zwrócić tę samš iloœć pieniędzy albo tę samš iloœć rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakoœci.

Umowa pożyczki, której wartoœć przekracza tysišc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej.

Art. 720 Kodeksu cywilnego