Znak towarowy - co wpływa na jego wartość

Marka to nie tylko znak lub nazwa – to także wartoœć dodana. To także uczucie, emocje, które konsument odczuwa wobec nazwy lub symbolu, a zatem – zdecydowanie więcej niż tylko znak towarowy. Jednak z prawnego punktu widzenia to znak reprezentuje w najbardziej zbliżony sposób to, co intuicyjnie wišże się z markš. Od czego zatem zależy wartoœć marki, znaku towarowego?

Bez wštpienia znak towarowy to jedna z podstawowych wartoœci każdej firmy. Wœród najcenniejszych znaków towarowych znajdujš się między innymi Google, Apple, Amazon i Coca-Cola.

Czym jest znak towarowy? Najproœciej rzecz ujmujšc, znak towarowy to oznaczenie, które pozwala na odróżnienie jednego przedsiębiorcy od drugiego. Takie oznaczenie można zarejestrować w odpowiednim urzędzie patentowym i uzyskać na nie tak zwane prawo z rejestracji.

Czy zatem znak towarowy i marka to to samo?

Nie ma legalnej definicji marki. Termin marka jest używany w powišzaniu z marketingiem i w języku potocznym. Wydaje się, że słowo marka jest jednym z tych, które sš powszechnie używane, ale rozumiane na różne sposoby.

Jaka definicja

Według definicji Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingu marka (ang. brand) to „nazwa, okreœlenie, projekt, symbol lub jakakolwiek inna cecha, która identyfikuje dobra jednego sprzedawcy jako wyróżniajšce się spoœród tych pochodzšcych od innych sprzedawców".

Znaczenie zdefiniowanej za pomocš tych okreœleń marki jest podobne do obecnego rozumienia słów „znak towarowy", który jest terminem prawnym, generalnie rozumianym jako „znak używany w handlu do identyfikacji produktów".

Marka to jednak nie tylko znak lub nazwa – to także wartoœć dodana. Można by powiedzieć, że marka to uczucie, emocje, które konsument odczuwa wobec nazwy lub symbolu, a zatem – zdecydowanie więcej niż tylko znak towarowy, chociaż z prawnego punktu widzenia to znak reprezentuje w najbardziej zbliżony sposób to, co intuicyjnie wišżemy z markš.

Najważniejsza jest rejestracja

Na wartoœć znaku towarowego wpływa oczywiœcie popularnoœć marki wœród klientów i jej prestiż. Jednak podstawowš kwestiš jest rejestracja znaku, a przede wszystkim jej poprawnoœć. Wyłšczne prawo do znaku towarowego można uzyskać bšdŸ poprzez używanie, bšdŸ poprzez rejestrację. W pierwszym przypadku ochrona przysługuje podmiotowi, który użył znaku na rynku po raz pierwszy w celu oznaczenia towarów lub usług. W drugim prawo to uzyskuje się w drodze rejestracji we właœciwym urzędzie. Pewniejsze pod względem prawnym, a zatem bardziej wartoœciowe przy wycenie jest prawo uzyskane w drodze rejestracji, czyli takie, do którego można się wylegitymować œwiadectwem ochronnym.

Liczy się klasa

Od prawidłowego zgłoszenia do ochrony znaku towarowego zależy również jego póŸniejsza ochrona. Oprócz wyboru w zakresie terytorium ochrony, kapitalne znaczenie ma prawidłowe wskazanie klas, w których zgłaszany jest znak.

Wyróżnia się łšcznie 45 klas klasyfikacji nicejskiej, z czego 35 dotyczy towarów, a pozostałe 11 usług. Klasyfikacja nicejska (ang. International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks, Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług dla Celów Rejestracji Znaków) to klasyfikacja zarzšdzana przez Œwiatowš Organizację Własnoœci Intelektualnej, utworzona w celu klasyfikacji towarów i usług na potrzeby rejestracji znaków towarowych.

I tak np. klasa 25 obejmuje odzież, obuwie i nakrycia głowy – sš to nagłówki klasy 25. Natomiast wœród odzieży wyróżnia się np. odzież damskš, męskš i bardziej szczegółowo spodnie, sukienki, bluzki, t-shirty itd.

Istotne jest to, że po zarejestrowaniu znaku towarowego nie da się rozszerzyć klas. W zwišzku z tym, jeœli przedsiębiorca w przyszłoœci zwiększy ofertę swoich towarów, wówczas konieczne będzie zarejestrowanie nowego znaku, który oczywiœcie nie musi się różnić pod względem graficznym czy brzmieniowym, ale mimo wszystko będzie to odrębna rejestracja.

W zwišzku z tym podczas rejestracji znaku towarowego powstaje kwestia wskazania właœciwych towarów czy usług, którymi ma być oznaczany znak. Teoretycznie możliwoœci sš następujšce: można jedynie wskazać nagłówki klas albo wyszczególniać poszczególne towary lub usługi.

Otóż, wskazanie klas ma umożliwić właœciwym organom władzy i podmiotom gospodarczym, ustalenie zakresu ochrony przyznanej przez znak towarowy.

Przede wszystkim dlatego, że właœciciel znaku towarowego uzyskuje monopol na korzystanie ze znaku, co do zasady w odniesieniu do towarów i usług, w których znak jest zarejestrowany.

Przykład

Jeœli podmiot ma zarejestrowany znak w klasie 35 w odniesieniu do handlu elektronicznego, to nie może, co do zasady, zakazać innemu podmiotowi używania identycznego lub podobnego znaku w odniesieniu np. do odzieży, nawet jeœli ten handel elektroniczny dotyczy odzieży.

Jasno i precyzyjnie

W zwišzku z tym kapitalne znaczenia ma prawidłowe „zdiagnozowanie" właœciwych dla danego przedsiębiorcy klas.

Powstaje pytanie – dlaczego zbyt szerokie okreœlenie klas nie jest dobre?

Otóż, jak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwoœci z 2012 roku w sprawie C 307/10 towary i usługi, w odniesieniu do których wnosi się o ochronę wynikajšcš ze znaku towarowego, powinny być wskazane przez zgłaszajšcego w sposób wystarczajšco jasny i precyzyjny, aby umożliwić właœciwym organom władzy i podmiotom gospodarczym, na tej jedynej podstawie, ustalenie zakresu ochrony przyznanej przez znak towarowy. Z cytowanego orzeczenia wynika również, że co do zasady nie ma przeszkody w używaniu ogólnych okreœleń nagłówków klas klasyfikacji w celu wskazania towarów i usług, w odniesieniu do których żšda się ochrony wynikajšcej ze znaku towarowego, pod warunkiem że tego typu wskazanie jest wystarczajšco jasne i precyzyjne. W dalszej kolejnoœci Trybunał w przytoczonym wyroku wskazał, że „Zgłaszajšcy krajowy znak towarowy, który posługuje się wszystkimi ogólnymi okreœleniami nagłówka konkretnej klasy klasyfikacji nicejskiej w celu wskazania towarów lub usług, w odniesieniu do których wniesiono o ochronę wynikajšcš ze znaku towarowego – musi sprecyzować, czy jego zgłoszenie do rejestracji obejmuje całoœć towarów lub usług ujętych w wykazie alfabetycznym tej klasy, czy tylko niektóre z tych towarów lub usług. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy jedynie niektórych z omawianych towarów lub usług, zgłaszajšcy jest zobowišzany do sprecyzowania, których towarów lub usług należšcych do omawianej klasy dotyczy to zgłoszenie."

Skutki wygaszenia

Zarówno polskie jak i unijne ustawodawstwo przewidujš możliwoœć wygaszenia prawa ochronnego na znak towarowy z uwagi na jego nieużywanie. Na gruncie art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo własnoœci przemysłowej. „Prawo ochronne na znak towarowy wygasa również na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w cišgu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istniejš ważne powody jego nieużywania".

Sytuacja taka może zaistnieć, np. gdy podmiot uprawniony będzie chciał unieważnić znak towarowy innego podmiotu i złoży stosowny wniosek, a w ramach obrony przeciwnik zawnioskuje o wygaszenie znaku wnioskodawcy z uwagi na jego nieużywanie. Wniosek o wygaszenie znaku może dotyczyć częœciowego wygaszenia w zakresie okreœlonych towarów, których wnioskodawca nie oferował w cišgu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego.

Przykład

Firma modowa zastrzegła znak towarowy w klasie 25 i wskazała jedynie odzież. Jednak od zawsze oferuje tylko t-shirty i od momentu rejestracji znaku tj. od np. dziesięciu lat nie produkowała nic innego. Teraz dochodzi unieważnienia znaku towarowego podmiotu, który oferuje np. sukienki. W takiej sytuacji przeciwnik może, w ramach obrony, wnosić o częœciowe wygaszenie znaku towarowego wnioskodawcy z uwagi na jego nieużywanie w odniesieniu do sukienek.

Należy również mieć na względzie, że Trybunał uznaje możliwoœć wyodrębniania wœród klas podkategorii. Posługujšc się dalej przykładem klasy 25, należy wskazać, że istnieje możliwoœć, uznania przez Trybunał, że w ramach odzieży da się wyodrębnić podkategorie, z których jednš stanowiłyby sukienki, a drugš - t-shirty.

To stanowisko zostało potwierdzone np. w sprawie T-802/16, w której sšd stwierdził, że „[...] jeżeli znak towarowy został zarejestrowany dla kategorii towarów lub usług, która jest wystarczajšco szeroka, aby możliwe było zidentyfikowanie w nim pewnej liczby podkategorii, które mogš być postrzegane niezależnie, dowód, że znak został rzeczywiœcie użyty w odniesieniu do częœci tych towarów lub usług zapewnia ochronę jedynie dla tej jednej podkategorii lub kilku podkategorii, do których należš towary lub usługi, dla których znak towarowy faktycznie był używany (podobnie, wyroki z 14 lipca 2005 r., Reckitt Benckiser (Espana) ) v. OHIM – Aladin (ALADIN), T-126/03, EU: T: 2005: 288, paragraf 45 i 13 lutego 2007 r., Mundipharma v. OHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU: T: 2007: 46, paragraf 23)".

—Agnieszka Witońska-Pakulska

Zdaniem autorki

Agnieszka Witońska-Pakulska, radca prawny z kancelarii Pakulski, Kilarski i wspólnicy

W przypadku rejestracji znaku towarowego przy okreœleniu jedynie nagłówków klas istnieje duże ryzyko, że w razie sporu znak towarowy zostanie w częœci wygaszony tj. w zakresie towarów lub usług, w których nie jest używany. Takie ryzyko wpływa na wartoœć znaku towarowego oraz ma znaczenie dla sposobu ochrony marki, gdyż w razie dochodzenia roszczeń należy brać pod uwagę ewentualny wniosek o wygaszenie znaku w częœci. Dlatego też precyzyjne okreœlenie towarów i usług, dla których znak ma być zarejestrowany wydaje się być pewniejsze, nie tylko dla podmiotów trzecich, ale przede wszystkim dla właœciciela marki.