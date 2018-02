Koniec z blokowaniem internetowych zakupów w krajach UE - uchwalono nowe przepisy o geoblokowaniu Adobe Stock

Klienci kupujšcy przez Internet uzyskajš szerszy dostęp do produktów i usług takich jak rezerwacje hotelowe, wynajem samochodów, bilety na festiwale muzyczne lub do parków rozrywki w UE. Pozwolš na to nowe unijne przepisy zakazujšce nieuzasadnionego geoblokowania.

Jak czytamy w komunikacie Parlamentu Europejskiego, nowe przepisy zapewniš konsumentom większa możliwoœć wyboru strony internetowej, na której chcš kupować towary lub usługi. Znacznie ograniczone zostanš bowiem praktyki handlowe polegajšce na blokowaniu dostępu do serwisu lub automatycznym przekierowywaniu na innš stronę klientów przebywajšcych stale lub nawet czasowo w innym państwie. Geoblokowanie jest technicznie możliwe dzięki lokalizacji klienta na podstawie używanego przez niego adresu IP. Poniżej dalsza częœć artykułu W szeregu przypadków przedsiębiorcy będš mieli obowišzek zapewnić internetowym nabywcom zza granicy takš samš cenę i takie same warunki sprzedaży jak klientom lokalnym. Ułatwienia dla konsumentów dotyczyć będš między innym następujšcych sytuacji: - zakup towaru (np. urzšdzenia gospodarstwa domowego, elektroniki, odzieży) i jego dostarczanie do państwa członkowskiego, do którego przedsiębiorca gwarantuje dostawę (na ogólnych warunkach lub z możliwoœciš odebrania zakupu w miejscu uzgodnionym przez obie strony, w państwie UE, w którym przedsiębiorca oferuje takš możliwoœć); - nabycie usług œwiadczonych drogš elektronicznš, które nie sš chronione prawem autorskim (np. usługi w chmurze, hurtownie danych, hosting stron internetowych i dostarczanie zapór sieciowych); - zakup przez internet usług œwiadczonych w miejscu, w którym przedsiębiorca prowadzi działalnoœć (np. pobyt w hotelu, imprezy sportowe, wypożyczanie samochodów, festiwale muzyczne lub bilety wstępu na parkingi). Przepisy nie dotyczš treœci chronionych prawem autorskim Cyfrowe treœci objęte prawami autorskimi, takie jak ksišżki elektroniczne, muzyka do pobrania, gry online, nie będš na razie objęte nowymi przepisami. Nie dotyczš też one usług audiowizualnych i transportowych. Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego wprowadzili jednak do ustawy "klauzulę przeglšdowš", która zobowišzuje Komisję Europejskš do dokonania w cišgu dwóch lat oceny, czy zakaz geoblokowania powinien zostać rozszerzony. Następne kroki Projekt poparło 557 posłów, 89 głosowało przeciw, 33 wstrzymało się od głosu. Teraz porozumienie w sprawie zakazu geooblokowania musi formalnie zatwierdzić Rada UE. Rozporzšdzenie wejdzie w życie dziewięć miesięcy od dnia jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym UE, tj. przed końcem bieżšcego roku (2018). Więcej o geblokowaniu 63% stron internetowych nie pozwala kupujšcym z innego kraju UE na zakupy, wynika z badania przeprowadzonego przez Komisję metodš Tajemniczy Klient. Jeœli chodzi o dobra materialne, blokowanie geograficzne najczęœciej dotyczy elektrycznych urzšdzeń gospodarstwa domowego (86%). W przypadku usług geoblokowanie uniemożliwia zwykle dokonywanie w sieci rezerwacji w sektorze rozrywki (na przykład bilety na imprezy sportowe - 40%). Unijni konsumenci wykazujš rosnšcy popyt na transgraniczne zakupy internetowe. W cišgu ostatnich dziesięciu lat odsetek Europejczyków dokonujšcych zakupów w sieci niemal podwoił się. Rozporzšdzenie jest elementem działań na rzecz budowy jednolitego rynku cyfrowego. Jest częœciš pakietu prawodawstwa obejmujšcego handel elektroniczny. W jego skład wchodzš też przepisy dotyczšce doręczania paczek transgranicznych, które majš zostać poddane pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym w marcu 2018 r., oraz przepisy majšcš na celu wzmocnienie egzekwowania praw konsumentów, przyjęte już wczeœniej. body 04.02.2018 Zakupy w sieci bez granic 02.02.2018 Wydawcy prasy oczekujš ochrony przed nieodpłatnym do... 10.02.2017 Jak realizować cele biznesowe zgodnie z nowymi zasad...

