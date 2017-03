Rosną koszty Brexitu dla banków

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Urząd Regulacji Ostrożnościowych (PRA) banku centralnego opublikował dokument konsultacyjny w swych dorocznych wymogach finansowania (AFR) na rok finansowy od kwietnia. Proponowane łączne potrzeby wynoszą 266,5 mln funtów (332,8 mln dolarów), o 9,2 mln więcej niż w bieżącym roku czyli o 4 proc.

Brexit spowoduje zmiany na brytyjskich rynkach finansowych, bo banki z Londynu stracą zapewne nieograniczony dostęp do unijnego jednolitego rynku. Kierownictwa banków centralnych w Unii chcą opanować wszelkie zagrożenia dla stabilizacji finansowej, np. wynikające z przerwania transgranicznych powiązań z klientami.

Brytyjski urząd w swym dokumencie stwierdził, że „na rok 2017/18 jest proponowany nowy element dorocznych wymogów finansowania na pokrycie pewnych kosztów związanych z wyjściem z UE". Dodatkowe koszty wynikają z prac nad kwestiami przepisów związanych z Brexitem i zmiany obecnych uregulowań, aby mogły nadal obowiązywać po wyjściu W. Brytanii z Unii. „PRA oszacował koszty związane z działaniami o wycofaniu się z Unii w 2017/18 r. na 5,4 mln funtów".

Działalność związana z Brexitem „będzie wymagać znacznego nakładu pracy przez urząd przez wiele lat" A ze względu na niepewność wokół warunków wyjścia urząd zastrzegł, że może być zmuszony do żądania od firm więcej pieniędzy.

Inne zmiany także obciążają portfel PRA. Od 2019 r. brytyjskie banki będą musiały wyodrębnić dział bankowości detalicznej w samodzielnie prawnie podmioty z własnym kapitałem buforowym. Ma to chronić klientów i uchronić podatników przed ratowaniem banków, jeśli bardziej ryzykowne operacje inwestycyjne zakończą się klapą. Urząd stwierdził, że chce podwyższyć opłatę za wdrażanie działań ochronnych, bo koszty jego nadzoru wzrosną do 23,6 mln funtów w nowym roku finansowym z 7,9 mln w bieżącym.

PRAS proponuje także nową opłatę na pokrycie 3,6 mln funtów kosztów wprowadzania przepisu o nowej normie księgowania IFRS9, który zmusza banki do wcześniejszego niż dotąd zaliczania nieściągalnych wierzytelności (złych długów) do swych odpisów. W przeszłości banki zbyt wolno odkładały rezerwy na pożyczki, których nie mogą odzyskać, zmuszając rząd do wykupienia pieniędzmi podatników najgorszych banków w czasie kryzysu w 2007-9 r. Od stycznia brytyjskie banki będą musiały odkładać część kapitału od pierwszego dnia udzielenia kredytu. „Zwiększony poziom pracy przygotowawczej oznacza, że jest teraz właściwe podwyższenie opłat za wdrażanie zmian" — stwierdził PRA.