Starzy twórcy utonęli w dumie

Francuski aktor opowiada o pracy z Michaelem Hanekem przy filmie „Happy end" i stosunku do kina.

Rz: Michael Haneke portretuje w „Happy endzie" rodzinę z klasy œredniej. I pokazuje œwiat depresyjny, pełen obojętnoœci na los innych.

Mathieu Kassovitz: Jego pesymistyczne spojrzenie na współczesnoœć bardzo mnie porusza. W „Happy endzie" jest stary człowiek, który chce odejœć na zawsze. Sš ludzie w œrednim wieku, którzy starajš się wszystkich przekonać, że generalnie jest w porzšdku, ale sami zachowujš się niewłaœciwie, przybierajš postawę podobnš jak większoœć polityków. Wreszcie sš dzieci, coraz mniej wrażliwe, powoli upodobniajšce się do zombi. I my jesteœmy temu winni. Zapominamy o wielu wartoœciach, o etyce. W domach stajemy się sobie coraz bardziej obcy. Na ulicy patrzymy na uchodŸców i nic nas oni nie obchodzš, odsuwamy się od nich ze strachem i niechęciš.

W 1993 roku we własnym filmie „Nienawiœć" pokazywał pan pełne agresji przedmieœcia paryskie, gdzie mieszkali głównie emigranci, ale zostawiał pan widzom nadzieję. W nakręconym w Calais filmie Hanekego jest tylko przerażenie.

„Nienawiœć" była ostrzeżeniem. Dzisiaj żyjemy w innej rzeczywistoœci. Zrobiliœmy krok ku przepaœci. I jeœli nic się nie zmieni, będziemy się pogršżać dalej. Trump, Le Pen, Putin, nacjonalistyczni dyktatorzy w coraz większej liczbie krajów, odradzajšcy się nazizm – œwiatu grozi eksplozja. To ostatni moment, by zapobiec wybuchowi. Chyba już to widzimy. Dlatego „rodzinne" filmy jak „Happy end" zaczynamy odbierać jako obrazy polityczne. Ale to dobrze, artyœci powinni zmuszać do myœlenia.

Podobno o spotkaniu z Michaelem Hanekem marzył pan od dziecka.

Był dla mnie niedoœcignionym mistrzem, zresztš nie on jeden. Wychowywałem się w „filmowym" domu. Ojciec reżyser, matka montażystka, żyłem kinem. Jako nastolatek oglšdałem po trzy filmy dziennie i sam coœ kręciłem Zaangażowałem się jako statysta u Jeana-Pierre'a Jeuneta. Znałem go dzięki ojcu, ale chciałem zobaczyć, jak pracuje na planie. Miałem też wtedy wielkie marzenie: chciałem znaleŸć się choćby na samym końcu napisów w filmie Stevena Spielberga. Żeby tylko mieć jakikolwiek z nim kontakt. To marzenie spełniło się wiele lat póŸniej, gdy zagrałem w jego „Monachium". A kiedy zadzwonił do mnie Michael Haneke, nawet nie chciałem czytać scenariusza. Wystšpiłbym w każdym jego filmie.

Praca z nim to chyba przygoda intelektualna?

Wcale nie jest chłodnym twórcš, który rozmawia z aktorami przez asystentów. Kocha kino i ludzi. Nie ma w nim wyrachowania czy przekoncypowania. W jego scenariuszach aktor nie znajdzie wskazówek w rodzaju: „jest wœciekły", „patrzy w okno". Swojš postać, jej sposób zachowania, mówienia musi wymyœlić. A Haneke zachowuje się jak malarz przy sztalugach. W czasie ustawiania sceny dokłada kolory, zmienia kontury i akcenty. Nie uznaje przy tym kompromisów. I trzeba mu się poddać.

A czy panu, który sam reżyseruje, nie jest trudno poddać się innemu artyœcie?

Nie, bo pracuję z reżyserami, od których nie dzielš mnie lata œwietlne. Poza tym lubię grać. Aktorstwo to dużo mniejsza odpowiedzialnoœć i dużo większe pienišdze niż reżyseria. Koło pięćdziesištki trzeba już o tym myœleć.

Po drugiej stronie kamery nie stanšł pan od siedmiu lat. Czego pan szuka? O czym chciałby pan dzisiaj opowiadać?

O kondycji społeczeństwa, niesprawiedliwoœci. Ćwierć wieku temu starałem się w „Nienawiœci" powiedzieć, że jeœli nie będziemy szanować ludzi, to za jakiœ czas znajdziemy się w totalnym bagnie. W „Zabójcach" przestrzegałem przed utratš etyki. Dzisiaj jest już za póŸno. Stało się. Na ulicach płonš samochody, a dwudziestolatkowie raniš ludzi nożami, żeby zabrać portfel. Narasta codzienna przemoc.

We Francji pojawiajš się coraz częœciej mocne filmy społeczne, jak choćby ostatnio „Jeszcze nie koniec" Legranda o przemocy domowej.

Nadzieja w młodym pokoleniu. Starsze generacje utonęły we własnej dumie. Powtarzamy: „Mamy Cannes, w kinie nigdy nie pojawiło się nic ciekawszego niż nowa fala, a najlepszym reżyserem œwiata jest Godard". To geniusz, ale połowę jego filmów trzeba zamknšć w muzeum. Stawiamy naszych reżyserów na piedestale, robimy z nich ikony, ja jednak nie chodzę na gale Cezarów, bo nie znoszę tej namaszczonej atmosfery. Wierzę, że w sztuce stale trzeba coœ burzyć i z czymœ mierzyć się od nowa. Dlatego nadzieję dajš ci młodzi, którzy potrafiš ryzykować. A ja zrobię film, kiedy będę miał pewnoœć, że nie będzie gorszy od „Nienawiœci". Michael Haneke powiedział coœ, co zapamiętam na zawsze: „Jeœli film, który przygotowujesz, nie staje się twojš obsesjš, nie warto się nim zajmować". Więc szukam historii, na punkcie której zwariuję. —rozmawiała Barbara Hollender

„Happy End" – recenzja

Jego filmy precyzyjnie uderzajš tam, gdzie może najbardziej zaboleć, bo Michael Haneke to prowokator programowo przeciwstawiajšcy się oczekiwaniom odbiorców. Wielki mistrz œwiatowego kina wyczuwa zbliżajšce się zagrożenia współczesnoœci. Dwukrotny zdobywca canneńskiej Złotej Palmy w najnowszym dziele pod ironicznym tytułem „Happy end" ukazuje metaforycznš, pozbawionš najmniejszych złudzeń, gorzkš diagnozę zachowań upojonego samozadowoleniem zachodniego społeczeństwa. Oto kilka dni z życia bogatej francuskiej rodziny zamieszkujšcej luksusowš willę w Calais (zbieżnoœć z obozowiskiem dla uchodŸców nieprzypadkowa). Wielopokoleniowy klan ma sekrety, mimo że na pozór wszystko wyglšda w miarę normalnie, ukryte pod rytuałami i konwenansami. Choć ich œwiat zaczyna się sypać, oni pierwsze sygnały zmian konsekwentnie ignorujš. Haneke metodycznie spowalnia akcję, nie dopowiadajšc do końca kolejnych wštków, by wywołać wrażenie niepewnoœci i zaskoczenia, co mu się w pełni udało. —Marek Sadowski