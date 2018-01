Rogata dusza Aleksandra Sokurowa

Przed miesišcem odebrał w Berlinie Europejskš Nagrodę Filmowš za całokształt twórczoœci. Aleksander Sokurow to artysta, który mówi „nie" wszelkim reżimom. Wierny sobie.

Bardzo wielu rzeczy w życiu nie lubię. Nie lubię wojny. Nie lubię, jak osadza się ludzi w więzieniach. Nie lubię zamachów na wolnoœć człowieka. Większoœć zebranych w tej sali nie wie, co to znaczy – powiedział odbierajšc z ršk Agnieszki Holland statuetkę.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Gdy goœcie wieczoru, najwybitniejsi artyœci Europy, bili mu brawo na stojšco, wzruszony położył rękę na sercu i ukłonił się w geœcie podziękowania. Wyciszony, w ciemnym garniturze, wœród tych sław kina sprawiał wrażenie człowieka z innego œwiata. Przemawiajšc, upomniał się o uwolnienie Olega Sencowa, ukraińskiego reżysera zesłanego na wieloletniš karę do łagru na Syberii, w którego obronie europejscy filmowcy od dawna prowadzš kampanię. Ale ów apel boleœniej zabrzmiał w ustach człowieka, który sam jest przez całe życie na czarnej politycznej liœcie rzšdów – najpierw Zwišzku Radzieckiego, a teraz Rosji.

Wymagajšce kino

Jeszcze 15 lat temu był na festiwalach postrachem dziennikarzy. Pewny siebie, „dziki", potrafił wyrzucić w trakcie rozmowy krytyka zadajšcego niewygodne dla niego pytania. Dzisiejszy Sokurow jest spokojny i skupiony, mówi cichym głosem, wolno, jakby ważył każde słowo.

Na europejskim rynku filmowym zaistniał pod koniec lat 80. ubiegłego wieku. W 1987 roku jego debiutancki „Samotny głos człowieka", który wiele lat przeleżał na półkach, zdobył Bršzowego Lamparta w Locarno, a „Smutna obojętnoœć" została pokazana w konkursie głównym w Berlinie i wyróżniona nagrodš krytyków Fipresci. Odtšd niemal każdy jego film trafia na wielkie festiwale. W 2011 roku Sokurow wywiózł z Wenecji Złotego Lwa za „Fausta". Ale w Rosji o jego międzynarodowych sukcesach zbyt wiele się nie pisze.

Kiedy rozmawialiœmy dzień przed berlińskš galš, podkreœlał jak wiele znaczy dla niego nagroda europejska, ale zaraz dodawał, że boli go poczucie odrzucenia we własnym kraju.

– Chciałbym się tam czuć bardziej potrzebny. Tymczasem jest spory dystans pomiędzy mnš i ojczyznš. Moje polityczne poglšdy, moja opozycja wobec wielu decyzji rzšdu sprawiły, że władza traktuje mnie niemal jak wroga. Zresztš jak każdego, kto ma własne zdanie i stara się o nie walczyć. Ale bojkot mojej pracy ze strony władz boli mniej niż ten, jaki spotyka mnie ze strony dużej częœci publicznoœci – mówi. Bo większoœć widzów odwróciła się od kina jako poważnej rozmowy. Traktuje je wyłšcznie jak rozrywkę.

Tymczasem jego kino jest wymagajšce: nie pozwala na intelektualne i emocjonalne lenistwo. To wnikliwa analiza XX-wiecznych traum. Krytycy lubiš nazywać Sokurowa następcš Tarkowskiego. Głównie dlatego, że jego filmy, zwłaszcza wczesne, naznaczone były obsesjš œmierci i rozpadu wszystkiego – więzi międzyludzkich, cywilizacji. Być może ten wrodzony pesymizm i brak zakorzenienia Rosjanin wyniósł z dzieciństwa. Urodził się w 1951 roku w Podorywkach, w obwodzie irkuckim.

– W miejscu najbardziej rosyjskim z możliwych – opowiadał mi w Berlinie. – Gdybym został na Syberii, byłbym innym człowiekiem. Ale szybko stamtšd wyjechałem. Ojciec, oficer Armii Czerwonej, był przerzucany przez dowództwo w kolejne miejsca i zabierał ze sobš rodzinę. Mieszkaliœmy w kilku republikach Zwišzku Radzieckiego, czasem trafialiœmy za granicę. Rosłem otoczony różnymi ludŸmi, poznałem różne kultury.

Kilka lat Aleksander spędził w Polsce, tu poszedł do podstawówki.

– To nie był łatwy czas – wspomina. – Jako Rosjanie byliœmy tam bardzo nielubiani. Miałem szeœć, siedem lat, niewiele do mnie docierało. Ale zapamiętałem niechęć, z jakš się spotykałem.

Maturę zdał w Turkmenii. Cišgłe przeprowadzki oznaczały dla niego samotnoœć. Wszędzie był „obcy". Ale jednoczeœnie mówi, że Rosja go ukształtowała:

– Ludzie urodzeni w wielkich krajach sš naznaczeni przez historię. Ona ma wpływ na losy œwiata, ale też na ich życie. A Zwišzek Radziecki był wielkim krajem. Za wielkim. Rosjanie zawsze ledwo nadšżali za swoimi dziejami. Dynamicznymi, gnajšcymi niesłychanie szybko.

Po maturze studiował historię na uniwersytecie w Niżnym Nowogrodzie, jednoczeœnie – od pierwszego roku – dorabiajšc w telewizji. Skończył studia, ale praca za kamerš wcišgnęła go. W połowie lat 70. przeniósł się do moskiewskiej szkoły filmowej WGiK.

Po studiach długo był zwišzany z telewizjš. Kręcił krótkie filmy i dokumenty, które w tamtym czasie stały się jego wizytówkš. Przyglšdał się Rosji, jak choćby w słynnym „Zdegradowanym" – o milicjancie, który zostaje taksówkarzem. Potem też do tego gatunku wracał. Często nazywał swoje krótkie formy elegiami. Jednš z najpiękniejszych była „Moskiewska elegia" dla Andrieja Tarkowskiego, który stał się mistrzem Sokurowa, ale też jego opiekunem i przyjacielem. To on załatwił młodemu reżyserowi etat w Mosfilmie.

Historia oczami starej Rosjanki

Mój ulubiony film Sokurowa? Skromna „Aleksandra". Spojrzenie na historię i na wojnę oczami starej Rosjanki, która odwiedza wnuka – oficera stacjonujšcego w Czeczenii. Gruba, już nie tak sprawna, z siwymi włosami i spuchniętymi nogami. Spędza w wojskowym obozie trzy dni. Przywozi ze sobš normalnoœć. Chodzšc powoli, drobnym krokiem wœród czołgów, zadaje proste pytania: „Dlaczego zasnšłeœ nie umyty?", „Dlaczego się nie żenisz?". I to najważniejsze: „Czy zabiłeœ kogoœ?". Do żołnierza, który ma rozkaz jej towarzyszyć w czasie, gdy wnuk pojechał na akcję, mówi: „IdŸ sobie, dziecko, nie lubię, jak ktoœ mnie pilnuje". A wartownikom krzyczšcym, że nie wolno jej gdzieœ przebywać, ripostuje ze spokojem i lekkim zniecierpliwieniem: „Dajcie spokój, jestem zmęczona, muszę usišœć". Prosta, rosyjska babuszka na chwilę wnosi do żołnierskiego życia zwyczajnoœć. Uœwiadamia, jakim piekłem jest œwiat, którego granice wyznaczajš komendy dowódców, kolczaste druty, frazesy o ojczyŸnie i œmierć. Kamera œledzi spojrzenia mężczyzn. W ich oczach jest żal i tęsknota.

Aleksandra, choć nie ma zezwolenia, wychodzi też z obozu na bazar do pobliskiego miasta. „Oddajcie nam naszš wolnoœć" słyszy od młodego chłopaka. Inny nie chce jej, przedstawicielce narodu wrogów, sprzedać ciastek. Ale stara Rosjanka zaprzyjaŸnia się ze starymi Czeczenkami. Sš takie same. Opuszczone przez bliskich, œwiadome zbliżajšcego się końca. Obolałe z samotnoœci, bo wojna zabrała im dzieci i wnuki.

Babuszka wyjedzie z obozu, na do widzenia dowódca oddziału nieœmiało i wstydliwie dotknie jej ręki, jakby chcšc otrzeć się o ciepło innego życia. Ale œwiat się nie zmieni.

Ten skromny film ma dla mnie hipnotycznš siłę. Jest jak zimny prysznic, przywracajšcy zwariowanemu œwiatu właœciwš perspektywę. Sokurow przypomniał, czym może być kino. Za jeden ciężki krok tej starej kobiety mogę oddać całš paczkę superprzystojnych Clooneyów i seksownych gwiazdek zarzucajšcych swoimi zdjęciami Instagram.

Twórca nietuzinkowy i niełatwy

Pierwsze obrazy nakręcone przez Sokurowa, m.in. pochodzšcy z 1978 roku pełnometrażowy debiut „Samotny głos człowieka" oraz „Zdegradowany" (1980), „Wieczorna ofiara" (1983–1985), „Elegia" (1985) trafiały na półki, bo cenzura zarzucała im antyradzieckš wymowę. Nie denerwował się, miał innš taktykę.

– Mówiłem: w porzšdku, poczekam. Wiedziałem, że kiedyœ zostanš z tej półki zdjęte. Uwolnione – twierdzi.

I rzeczywiœcie tak się stało. Jego wczesne filmy weszły na ekrany po pieriestrojce, w 1986 roku. Wtedy też zaczęły być wypuszczane w œwiat. I już „Samotny głos człowieka" zapowiadał twórcę nietuzinkowego i niełatwego. To była opowieœć o prostym synu stolarza, który po powrocie z wojny domowej żeni się z dziewczynš kiedyœ dla niego niedostępnš – pannš z dobrego domu, studentkš medycyny. Sokurow pokazał odległoœć ich œwiatów, ale też wypalenie ludzi, degradację wartoœci. W twórczy sposób szukał nowego języka kina. Te eksperymenty eksplodowały 20 lat póŸniej, gdy „Rosyjskš arkę" zrealizował w jednym ujęciu. To był film nakręcony w petersburskim Ermitażu. Przewodnikami po muzeum i po kilku wiekach historii Rosji stali się tam współczesny reżyser i XIX-wieczny francuski arystokrata.

Krytycy piszš zwykle o dwóch trylogiach Sokurowa. Tyle że nie trzeba być matematykiem, żeby doliczyć się tu błędu. Bo choć sam reżyser te trylogie zapowiadał, jedna z nich składa się – przynajmniej na razie – z dwóch częœci, a druga – z czterech.

Pierwsza z owych „trylogii" zyskała nazwę rodzinnej. Nakręcony w 1997 roku obraz „Matka i syn" był opowieœciš o przemijaniu – o synu, który opiekuje się umierajšcš matkš. „Ojciec i syn" to z kolei historia o dojrzewaniu i relacjach tytułowych bohaterów. Sokurow obserwował więzy najbliższych ludzi naznaczone niekontrolowanymi namiętnoœciami, także podtekstami kazirodczymi i homoseksualnymi. Ale choć ta cicha perwersja była siłš jego kina, on sam przeciw podobnym interpretacjom protestował.

– Zachodni krytycy sš chorzy – powiedział mi przed laty w rozmowie. – Pytajš: Czy „Matka i syn" to film o stosunkach kazirodczych? Posyłam ich wtedy do szpitala psychiatrycznego. Niech się wyleczš, zanim pójdš do kina. A to, co tak zwana europejska inteligencja wygaduje o „Ojcu i synu", to już jest skandal.

„Wygadywanie europejskiej inteligencji" nie było jednak nieusprawiedliwione: już w pierwszych scenach „Ojca i syna" Sokurow pokazywał dwóch mężczyzn – młodego i starszego – splecionych ze sobš w łóżku. Ale prawdš jest i to, że owe podbarwione seksualnoœciš relacje, stawały się pretekstem do powolnych, tworzonych niemal bez słów, metafor ludzkiego losu. Sokurow głęboko wchodził w ludzkš psychikę. Tym głębiej, że w œwiecie bez wiary i Boga, wszystko zależy od człowieka. Jednak swej „trylogii rodzinnej" nigdy nie skończył. Zapowiadana przez niego opowieœć o matce i córce dotšd nie powstała.

Za to do tetralogii rozrósł się jego fascynujšcy cykl historyczny. Przywódców, którzy wywarli wpływ na bieg dziejów, Rosjanin pokazał nie jako gigantów, lecz jako sfrustrowanych dziwaków – nieciekawych, zakompleksionych słabeuszy. Jego Hitler, który w „Molochu", w górskiej willi przyjmuje Goebbelsa i Bormanna – jest tyleż groŸny, co głupi i zdziecinniały. Lenin z „Cielca" to człowiek stary, z demencjš i ubezwłasnowolniony przez najbliższych. Dogorywajšcy powoli, odsunięty od wszystkiego, co było dla niego ważne. Tytułowe „Słońce", czyli cesarz Hirohito reaguje jak opóŸnione w rozwoju dziecko, wychodzšc od generała McArthura nie wie, jak otworzyć samodzielnie drzwi, bo dotšd zawsze ktoœ naciskał za niego klamkę, pisze grafomańskie wiersze i czuje się wolny, poddajšc swój kraj i zrzucajšc z siebie brzemię „boskoœci".

– Tacy byli – mówi Sokurow. – Mali ludzie bez wyobraŸni. Człowiek o wielkiej osobowoœci nie weŸmie na siebie odpowiedzialnoœci za losy milionów. Moi bohaterowie sš zwyczajnymi osobami, na dodatek nieszczęœliwymi, z silnym poczuciem klęski. Widza chcę zostawić z pytaniami, dlaczego te dziwne kreatury mogły zawładnšć umysłami narodów.

To bardzo ważne pytanie w dzisiejszych czasach. Sam szukał na nie odpowiedzi, gdy do grona XX-wiecznych dyktatorów dołšczył postać fikcyjnš. Zamykajšcy historycznš serię tytułowy „Faust" też jest mały i przyziemny, a jego œwiat ocieka brudem i nijakoœciš: nawet zło nie ma tu wielkiego wymiaru. „Niemcy muszš ekranizować Goethego wiernie, ja mogę sobie pozwolić na własnš interpretację" – mówi reżyser.

Sokurow konsekwentnie wtapia się w europejskš kulturę – ekranizuje Goethego, robi na ekranie aluzje do prozy Tomasza Manna, niemieckich legend, malarstwa flamandzkiego. Zawsze podkreœlał, że Rosja nie została odcięta od Zachodu.

Zapewne więc nie przez przypadek właœnie do niego zwróciła się dyrekcja Luwru z propozycjš wyreżyserowania opowieœci o wojennych losach najsłynniejszego paryskiego muzeum. Francuzi zachwycili się nakręconš w Ermitażu „Rosyjskš arkš", uznali też, że Sokurow jak nikt inny rozumie meandry historii. Dla niego zaœ „Frankofonia" stała się jeszcze jednš szansš na potwierdzenie swojej tezy o europejskich aspiracjach Rosji.

– Jesteœmy wpisani w Europę – powiedział mi po premierze tego filmu na festiwalu w Wenecji. – Zawsze byliœmy. Gdybyœmy wybrali innš opcję, bylibyœmy pewnie silniejsi. Ale my chcieliœmy należeć do Starego Kontynentu. Nawet w czasach komunizmu, kiedy pomiędzy nami i zachodniš Europš była przepaœć, mieliœmy fantastycznych tłumaczy i ukazywały się u nas wszystkie najważniejsze powieœci œwiatowych autorów. Żyliœmy zapatrzeni w kulturę Zachodu. Bardziej krytyczny stosunek mieliœmy do Ameryki, ale jakikolwiek by w Rosji nie rzšdził tyran, cokolwiek by się nie działo, byliœmy z Europš. I kochaliœmy jš. Nie musieliœmy wchodzić w pierwszš wojnę œwiatowš, a jednak zrobiliœmy to. Podczas drugiej wojny wzięliœmy na siebie straszliwy ciężar, dla Europy wykrwawiliœmy się. Dziœ Europy rozpaczliwie potrzebujemy. Problem w tym, że Europa nas nie kocha. A jeœli się definitywnie od Rosji odetnie, Rosja umrze.

Wojennš historię Luwru przywołał poprzez relacje słynnego dyrektora Luwru Jacquesa Jaujarda i historyka sztuki Franza Wolffa-Metternicha, w czasie okupacji niemieckiej majšcego z ramienia Wehrmachtu „nadzorować" muzeum. Jaujard wywoził z Paryża cenne dzieła sztuki, ukrywajšc je w zamkach nad Loarš. Metternich chronił Luwr mimo nakazu konfiskaty dzieł, które niegdyœ „mogły należeć do Żydów i stały się niczyje". „Frankofonia" stała się więc esejem o wartoœci sztuki i jej zderzeniu z politykš.

– Inteligencja może wypowiadać się na najważniejsze tematy dwoma sposobami: poprzez protest czy poparcie dla polityków albo poprzez sztukę – twierdzi Aleksander Sokurow. – Dla mnie liczy się sztuka. Polityka zawsze jest mętnš grš. Nawet w rozwiniętych systemach parlamentarnych i w najlepiej funkcjonujšcych społeczeństwach demokratycznych nie zawsze wiadomo, czym kierujš się politycy w okreœlonym momencie i czyje interesy reprezentujš. A artyœci zazwyczaj szanujš podstawowe wartoœci – te, które mogš sprawić, by œwiat był lepszy.

Gdy upokarzanie ludzi staje się normš

Do sztuki przez wielkie „S" Sokurow wcišż tęskni. Do tego stopnia, że z pewnym sentymentem wspomina czas komunizmu, w którym przecież tylko osobista interwencja Gorbaczowa uchroniła go przed oskarżeniem przez NKWD o działania antyradzieckie.

– Uwielbienie dla sztuki było wtedy ogromne – mówi reżyser. – W Zwišzku Radzieckim przed kioskami ustawiały się kolejki i nie można było kupić „Nowego œwiata" czy „Literatury zagranicznej". Dzisiaj ludzie przestajš chodzić do teatru, do filharmonii. Artystyczne filmy idš przy pustych salach. Ale może to nie ludzie sš winni... I nie czasy... O słaboœciach publicznoœci trzeba mówić na końcu, a najpierw warto przyjrzeć się sobie. Może to reżyserzy, szukajšc łatwych tematów, za często zapominajš o poważnej rozmowie. Czasem, patrzšc na film, myœlę: „Ludzie, gdzie wy znajdujecie te beznadziejne scenariusze? Co wy wszyscy macie w głowie? Już nie powiem: w sercu?" I to głupie kino niszczy publicznoœć.

Dodaje też, że w nowych czasach do cenzury politycznej, która wcale w Rosji nie zniknęła, doszedł jeszcze trudny dla artystów kult rynku i pienišdza.

– Wbrew pozorom mnie było łatwiej pracować w czasach komunizmu – powiedział mi w przed miesišcem w Berlinie. – Wtedy było więcej uczciwoœci. Jasnych granic. Społeczeństwo było podzielone na dwie częœci. Bardzo wyraŸnie. Doskonale wiedzieliœmy, kto jest naszym przeciwnikiem. Podkreœlam: przeciwnikiem, nie wrogiem. Komuniœci narzucili artystom cenzurę politycznš. Ale nie było presji ekonomicznej. Po zmianie Rosja zyskała nowego Boga: jest nim rubel. Pojawiła się grupa, która szybko wzbogaciła się, a potem przekształciła się w oligarchów. Przestały się liczyć dyskusje o ideologii. Zniknęła linia frontu. I nie wiesz, kto jest twoim przeciwnikiem. Każdy może cię zdradzić, każdy może w ciebie uderzyć.

Narzeka też Sokurow na upadek wartoœci.

– W kinie radzieckim nie można było zrobić filmu, w którym zło wygrywało z dobrem. Nawet jeœli bohater ginšł czy umierał, jego idee przeżywały. Dzisiaj już nie przypominamy widzom, że zło można pokonać. W rosyjskich filmach, jak w życiu, ono często wygrywa. Tak jak w kinie œwiatowym. Nie można tego zaakceptować, bo ruchome obrazy majš ogromnš siłę. Człowiek, który widzi bez przerwy obrazy upokarzania ludzi, zaczyna je traktować jako normę. Boję się, że jesteœmy niedaleko momentu, gdy kino przekona miliardy młodych ludzi, że można sponiewierać, a nawet zabić innego człowieka. Wszyscy tracimy moralny kompas – Rosjanie, Europejczycy, Amerykanie.

Cišgły rachunek sumienia

I chyba właœnie taki jest Sokurow. Nie popiera żadnej dyktatury, więc nie wpisał się też w układ putinowski. Robi nowy film – o drugiej wojnie œwiatowej. W europejskiej koprodukcji, bo w Rosji nie dostałby na niego pieniędzy.

– Moje relacje z ministerstwem kultury nie mogłyby być chyba gorsze – przyznaje.

Jest wierny sobie. Chce się czuć wolny, daje sobie prawo do myœlenia i wypowiadania się tak, jak chce. Słuchajšc go myœlę o innym Rosjaninie, Włodzimierzu Wysockim, który jak on wykrzyczał kiedyœ ze sceny: „Nie lubię, gdy mi mówiš po imieniu, gdy w zdaniu jest co drugie słowo – brat. Nie lubię, gdy mnie klepiš po ramieniu, z uœmiechem wykrzykujšc – kopę lat! Nie lubię, gdy czytajš moje listy, przez ramię odczytujšc treœć ich kart. Nie lubię tych, co myœlš, że na wszystko najlepszy jest cios w pochylony kark" (tłum. J. Kaczmarski). A kiedy pytam Aleksandra Sokurowa o cenę, jakš płaci za swojš niezależnoœć, odpowiada:

– To bolesny temat. Zawsze trzeba myœleć, gdzie przechodzi granica uczciwoœci. Na jaki kompromis możesz pójœć, żeby dostać pienišdze na film. A na jaki już nie. Musisz robić rachunek sumienia, kiedy jesteœ po stronie prawdy, kiedy jesteœ wierny sobie, a w którym momencie zaczynasz się sprzeniewierzać własnym ideałom. Proszę mi wierzyć, to często nie sš łatwe decyzje.

Odbierajšc Europejskš Nagrodę Filmowš, Aleksander Sokurow wspominał Andrzeja Wajdę. Mówi zresztš o nim często. Jak o swoim mistrzu, ale też przyjacielu. Jak o człowieku, który – jak on – zawsze żył i tworzył uwikłany w historię swojego kraju.

– Spotkałem się z Andrzejem Wajdš niedługo przed jego œmierciš – powiedział mi w Berlinie. – Jedliœmy kolację w małym ogródku przy jego warszawskim domu. Skończył właœnie montaż „Powidoków". Powiedział to, o czym ja zawsze myœlałem: „Jestem bardzo zmęczony tš cišgłš politycznš walkš". On już w niebiosach odpoczywa. Ale co z nami?