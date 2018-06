Barbara Hollender poleca nowości na DVD

Dzisiaj dwa wielkie hity amerykańskie: oparte na autentycznych wydarzeniach „Wszystkie pieniądze świata” Ridleya Scotta i osadzone w latach 60. fantasy „Kształt wody” Guillermo del Toro - obraz zrobiony w obronie innych i wykluczonych. Oba filmy znakomicie zrealizowane i zagrane.

Wszystkie pieniądze świata, reż. Ridley Scott

Tego filmu nie trzeba specjalnie reklamować. Ridley Scott potrafi robić hitowe filmy. To przecież twórca wielkich produkcji – od „Obcego. Ósmego pasażera Nostromo” i „Łowcy androidów” do „Gladiatora” i „Robin Hooda”, ale też wielkiego kina wojennego „Helikopter w ogniu” czy wspaniałego obrazu „Thelma i Luiza”. Scenariusz, po który sięgnął ostatnio też oparty został na głośnej, autentycznej tragedii. John Paul Getty był jednym z najbogatszych ludzi świata. W chwili śmierci jego majątek wyceniano na 2 mld dolarów. Ale słynął też z niemiłosiernego skąpstwa, które w 1973 roku przekroczyło wszelkie granice. Gdy w Rzymie został porwany jego wnuk, magnat naftowy odmówił zapłacenia 17 milionów dolarów jako okupu. Uznał, że wnuk sam wymyślił porwanie, żeby go ograbić z pieniędzy. Bał się też, że jeśli zapłaci, będą porywani kolejni jego bliscy. Gdy porywacze wysłali do włoskiej gazety kosmyk włosów i ucho chłopca oraz zapowiedzieli, że będą następne „przesyłki”, dziadek „wysupłał” jednak 2,2 mln dolarów – tyle mógł sobie odpisać od podatku. Trochę pieniędzy pożyczył też synowi na procent.

„Wszystkie pieniądze świata” to opowieść o rozpaczliwej walce matki porwanego chłopca, by przekonać teścia do zmiany decyzji. Film zrealizowany wartko i energicznie, bardzo sprawną ręką. Aż trudno uwierzyć, że Scott robił mając 80 lat. Świetną kreacja jako matka stwrzyła Michelle Williams. A z filmem łączył się jeszcze jeden skandal. Po oskarżeniach o molestowanie seksualne, został z filmu „wycięty” grający dziadka Kevin Spacey. Zastąpił go Christopher Plummer. Podobno zresztą sam Scott się z tego ucieszył, bo Plummer był jego pierwszym wyborem. To producenci chcieli aktora o bardziej sławnym nazwisku.

Oglądając ten film warto pamiętać, że życie dopisało do niego tragiczne zakończenie. Porwany John Paul Getty III zmarł w 2011 roku, w wieku 54 lat i nigdy praktycznie nie podniósł się po traumie, jaką przeżył.

Kształt wody, reż. Guillermo del Toro

„Kształt wody” to zdobywca 13 nominacji do Oscara, z których 4 zamieniło się w statuetki, w tym tę najważniejszą – dla najlepszego filmu roku. Sam Guillermo Del Toro nazwał swój film „bajką na trudne czasy”. Zaproponował przewrotne love story. Opowieść o uczuciu nieśmiało rodzącym się między dwiema samotnymi, nie mieszczącymi się w wyznaczonej przez społeczeństwo„normie” istotami, które muszą zderzyć się z rzeczywistością.

Akcja „Kształtu wody” toczy się w Ameryce, w roku 1962. W czasie prosperity, które coraz częściej artyści odkłamują. Del Toro też nie zrobił filmu o American Dream. Głównym miejscem akcji jest tu ośrodek badawczy pod rządowo-wojskowymi auspicjami, gdzie odbywa się utrzymywany w tajemnicy eksperyment. W basenie i tubie z wodą żyje wielki, człekokształtny stwór pokryty łuską. Nie potrzebuje do oddychania tlenu, więc jego płuca mają stać się obiektem badań. Jednak wciąż trwa zimna wojna, toczy się walka wywiadów amerykańskiego i sowieckiego, więc pada rozkaz unicestwienia stwora. „Nieważne, czego my się nie nauczymy, ważne czego nie nauczą się Rosjanie” — stwierdza dowódca.

Polityka w filmie del Toro jest świadomie przerysowana. Ma stworzyć poczucie zagrożenia. Przede wszystkim bowiem liczą się tu ludzie i ich emocje. Samotna, niema sprzątaczka, która nawiązuje kontakt ze stworem, chce go uratować. Razem z nieudacznym artystą, sąsiadem – gejem, który nie może się przyznać do swojej orientacji seksualnej. I z czarnoskórą koleżanką z pracy. Del Toro portretuje tych, którzy przez „zdrowe” społeczeństwo okresu prosperity zostali wyrzuceni na margines. Przypomina o ich istnieniu, więcej – o ich wartości i prawie do godności.

I choć akcja „Kształtu wody” toczy się ponad pół wieku temu, ten obraz jest bardzo współczesny. Łącząc w swoim stylu gatunki – romans, fantasy, thriller – reżyser „Labiryntu Fauna znów broni prawa do inności, o którym świat ze swoimi odradzającymi się nacjonalizmami, coraz bardziej dzisiaj zapomina. I przypomina o sile miłości, o przyjaźni, o solidarności wykluczonych. Bo choć nikt w jego bajkach nie będzie „żył długo i szczęśliwie”, del Toro zostawia jednak widzowi nadzieję.