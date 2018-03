Co kryje się pod maską klauna

Ich znakiem rozpoznawczym jest czerwony nos, za duże buty i nieporadnoœć. Ich zawodem – rozœmieszanie ludzi.

Dawniej widywani byli przede wszystkim w cyrkach, ale tych dziœ jest już niewiele. Liczni klauni pokazujš zatem teraz swojš sztukę na coraz popularniejszych ulicznych festiwalach. Czerpiš z muzyki, teatru, tańca, ale nigdzie ich tak naprawdę nie chcš.

Pod maskš klauna często skrywa się krytyczny wobec œwiata filozof. W tym zawodzie znacznie więcej jest mężczyzn niż kobiet.

Klauni postrzegani sš często jako rozbawiajšcy dzieci, ale pod czerwonym nosem i makijażem kryje się zazwyczaj dużo więcej. Bo klaun ma w sobie wiele z dziecka, ale nim nie jest.

- Byłem we wszystkich strefach konfliktów na œwiecie – mówi Jaume Mateau, Clown Circ Cric od wielu lat odbywajšcy dwa razy w roku dalekie podróże. – Gdy pomalujesz na biało twarz, a na czerwono nos, możesz ludziom mówić rzeczy, których normalnie by nie zrozumieli.

W czasie wojny w Jugosławii był współzałożycielem organizacji „Klauni bez granic”. Jaume Mateau uważa, że klaun jest nie tylko komikiem. I że dzieci bardzo potrzebujš się œmiać – gdziekolwiek żyjš.

Inni uprawiajšcy ten zawód pomagajš dzieciom w ostatnich momentach ziemskiej drogi, gdy życie tli się w nich coraz słabiej, jak Patch Adams, legendarny klaun i zarazem lekarz. Od 30 lat tak właœnie spotyka się z pacjentami. Wystšpił dotšd w 81 krajach.

- Dziœ możemy udowodnić, że stres nas zabija – zauważa Adams. – Złe emocje nam szkodzš, a humor, życzliwoœć i radoœć stymulujš układ odpornoœciowy. Błaznowanie zmniejsza ból.

W Paryżu w szkole dla klaunów kandydaci do zawodu uczš się swobody i umiejętnoœci mówienia o najtrudniejszych, mrocznych sprawach, co umożliwia występowanie w kostiumie klauna, nawišzywanie kontaktu z publicznoœciš. By stać się profesjonalistš majšcym swobodę improwizowania i kontaktu z widzami, potrzeba ponoć nawet oœmiu lat ćwiczeń i 40 tysięcy godzin systematycznej pracy. Wtedy umiejętnoœć odwracania œwiata widza do góry nogami bez wymówienia chociażby jednego słowa, staje się o wiele prostsza.

Premiera niemieckiego dokumentu „Klauni. Moc milczenia” w niedzielę 18 marca o godz. 21.30 w Canal+ Discovery.