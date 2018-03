Barbara Hollender poleca nowości na DVD

Widzom lubišcym eksperymenty i przekraczanie granic polecam „Podwójnego kochanka”. A dla uspokojenia i odzyskania równowagi — wycieczkę z fantastycznymi nielotami „Marsz pingwinów 2. Na krańcu œwiata”.

Podwójny kochanek, reż, Francois Ozon

Gutek Film

Po klasycznym „Franzu” dobiegajšcy pięćdziesištki Francois Ozon postanowił zaszaleć. Zaproponował erotyczny thriller. Bohater „Podwójnego kochanka”, psychoterapeuta, zakochuje się w swojej pacjentce cierpišcej nieustannie na bóle brzucha. Po jakimœ czasie sš razem, ale Chloe odkrywa, że jej ciepły, spokojny partner Paul ma brata-bliŸniaka. Też psychoterapeutę, ale będšcego jego przeciwieństwem. Louis jest bowiem porywczy, perwersyjny, groŸny.

Ozon szokuje. Obrazami takimi jak wagina fotografowana od œrodka, ale przede wszystkim ekshibicjonizmem psychicznym. Paul nie przyznaje się ukochanej, że miał brata. Ona zaczyna prowadzić podwójnš grę. A reżyser konsekwentnie zmierza do analizy podwójnej osobowoœci.

Na ekranie jest jeden człowiek czy bliŸnięta? Czy mężczyzna manipuluje swojš kochankš? A może ten drugi jest jej wymysłem, majšcym spełnić ukryte pragnienia? Jaka jest zatem relacja dwóch braci? Co się stało w ich młodoœci? I dlaczego dziewczynę boli brzuch? Na te pytania musi sobie odpowiedzieć widz.

W recenzjach „Podwójnego kochanka” padajš nazwiska Freuda i Lacana, Polańskiego i Cronenberga. Ale tak naprawdę to jest Francois Ozon. Nieobliczalny, skaczšcy od gatunku do gatunku. I jego aktorzy: bardzo przystojny Jeremie Renier i piękna Marine Vacth. To oni sprawiajš, że ta historia intryguje.

Marsz pingwinów 2, reż. Luc Jacquet

Kino Œwiat

Niezwykły film, który może zachwycić każdego widza – pewnie od lat szeœciu do stu szeœciu. Ponad dekadę temu Oscara dostał dokument „Marsz pingwinów”. Teraz jego twórca Luc Jacquet proponuje drugš częœć. Bohaterem nowego filmu jest wiekowy pingwin, któremu rodzi się kolejne, pewnie już ostatnie w jego życiu dziecko. Dalej francuski dokumentalista Luc Jacquet œledzi proces rozwoju i wychowania malucha aż do chwili, gdy stanie się on całkowicie samodzielny.

Jest tu kilka bardzo wzruszajšcych scen, sš też zachwycajšce zdjęcia. Jacquet podchodzi z kamerš blisko, podglšda wielkie ptaszyska nawet w bardzo intymnych momentach. Jak on to zrobił?! Ale także dzięki tej bliskoœci „Marsz pingwinów 2 ” jest pięknš opowieœciš o miłoœci i chęci przetrwania.