Polska aktorka nagrodzona w Szwecji

Julia Kijowska otrzymała szwedzkš nagrodę Guldbaggen w kategorii najlepszej roli drugoplanowej w filmie ”Truskawkowe dni” w reżyserii Wiktora Ericssona.

Nominowany za rolę w tym samym filmie do laurów Złotego Żuka był też Przemysław Sadowski konkurujšc o najlepszš rolę drugoplanowš z międzynarodowymi gwiazdami kina; Stelanem Skarsgardem i Shia Labeouf, którzy zagrali w biograficznym obrazie o szwedzkim tenisiœcie Björn Borgu. Shia Laboef wcielił się w „Borgu” w postać rywala Szweda, Johna McEnroe’a. Guldbaggen przypadł Skarsgardowi.

Na ceremonii rozdania nagród Złotego Żuka, które przyznaje co roku Szwedzki Instytut Filmowy, Julia Kijowska przed wygłoszeniem podziękowania, zdjęła buty na wysokich obcasach. Stwierdziła bowiem zbierajšc oklaski, że sš niewygodne. "Me too” - podkreœliła robišc solidarnoœciowš aluzję do ruchu przeciwko molestowaniom seksualnym #MeToo, pod którego znakiem gala się odbyła.

- To jest jak bajka o Kopciuszku, na szczęœcie nie muszę wychodzić przed północš - oznajmiła. Podkreœliła też, że w pracy najbardziej sobie ceni spotkania z ludŸmi. Tak było też w przypadku tego filmu. - powiedziała.

W przeciwieństwie do polskiej aktorki w damskich pantoflach, na wysokich koturnach wystšpił pieœniarz operowy Rickard Söderberg, który wręczył Julii Kijowskiej Złotego Żuka. Söderberg, wyraził swój „bezwarunkowy respekt i poparcie dla odwagi i mocy kobiet” walczšcych o „œwiatło równouprawnienia”.

Julia Kijowska, znana m.in ze œwietnej kreacji „W ciemnoœci”, otrzymała najbardziej prestiżowe szwedzkie wyróżnienie, rywalizujšc z fińskš aktorka Mariš Heiskanen, Gizem Erdogan i debiutantkš Miš Erikš Sparrok. Ta ostatnia to odtwórczyni roli Njenny w „Krwi Samów”, filmu który zdobył nagrodę publicznoœci i zebrał laury za najlepszš rolę pierwszoplanowš dla Leny Cecilii Sparrok i za najlepszy scenariusz. W kategorii nagrody publicznoœci pokonał nominowanego do Oscara „The Square”. Ruben Östlund otrzymał wyróżnienie za najlepszš reżyserię. W kategorii najlepszy film zwycięzcš się okazał thriller Tarika Saleha „The Nile Hilton Incident”.

„Krew Samów” to historia rozgrywajšca się w latach 30 . i współczeœnie. Bohaterka Elle Marja chodzi do lapońskiej szkoły z internatem. Doœwiadczywszy jednak badań eugenicznych, którym się poddaje dzieci w szkole, zrywa na znak buntu ze swojš tożsamoœciš i staje się Szwedkš. Film doczekał się wielu wyróżnień, ostatnio otrzymujšc LUX, nagrodę Europejskiego Parlamentu. Reżyserka "Krwi Samów" Amanda Kernell podkreœlała fakt, że film otrzymał nagrodę publicznoœci, choć na poczštku grano go tylko w szeœciu kinach kraju. Dopiero po interwencjach pokazało go więcej kin.

Podobnie można powiedzieć o dramacie obyczajowym „Truskawkowe dni”. Kiedy film miał premierę latem, grano go tylko w niewielu kinach Szwecji, mimo pochlebnych recenzji. Dopiero po naciskach ze strony publicznoœci jak i krytyków spółka SF Bio udostępniła film w całym kraju. W filmie Julia Kijowska zagrała Agnieszkę, mamę 15-letniego Wojtka, który wyjeżdza z rodzicami na zarobek do Szwecji. Chłopak zakochuje się w córce włšœciciela gospodarstwa, co okazuje się uczuciem zakazanym. Dziennik „Svenska Dagbladet, okreœiił nagrodę dla naszej aktorki jako „nieco nieoczekiwanš”.

Julia Kijowska wystšpiła w około 20 produkcjach. Debiutowała w krótkometrażowym filmie Jana Komasy „Fajnie, że jesteœ”.