Feministki chcą usunąć pomnik Woody'ego Allena w Oviedo

Nacho from Oviedo [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons

Hiszpańskie miasto Oviedo może stracić jednš ze swoich najpopularniejszych atrakcji po wniosku o usunięcie figury Woody'ego Allena w zwišzku z zarzutami jego adoptowanej córki Dylan Farrow.

Grupa kobiet zwróciła się do urzędu miasta Oviedo o usunięcie posšgu, który stoi przy ruchliwej handlowej ulicy Calle Milicias Nacionales od 2003 roku, kiedy amerykański reżyser odwiedził miasto by odebrać prestiżowš Nagrodę Księcia Asturii.

Posšg stworzył hiszpański malarz i rzeŸbiarz Vicente Menéndez Santarúa (znany jako Santarúa). Jest popularnym obiektem turystycznym - przyjezdni chętnie robiš sobie z nim zdjęcia w mieœcie, w którym nagrywana była częœć filmu "Vicky Cristina Barcelona".

Ale Organizacja Feministyczna w Asturii nalega teraz, że pomnik powinien zostać usunięty, w następstwie oskarżeń córki Allena, którš ten adoptował z Miš Farrow. Petycja w tej sprawie została wysłana do burmistrza miasta. Jej autorki stwierdzajš, że obiekt służy "uhonorowaniu zwyrodnialca i zboczeńca". Urzšd miasta potwierdził, że rozpatrzy wniosek podczas zbliżajšcego się posiedzenia miejskiej rady.

Zarzuty, że Allen wykorzystywał seksualnie siedmioletniš córkę, pojawiły się już w latach dziewięćdziesištych, podczas walki Farrow i Allena o prawo do opieki nad dzieckiem. Zostały jednak zlekceważone po tym, jak reżyser zaprzeczył oskarżeniom. W 2014 roku Dylan powtórzyła jednak zarzuty w otwartym liœcie zamieszczonym w dzienniku "New York Times". Wezwała wówczas aktorów i aktorki, by przestali współpracować z Allenem. Mimo to ponownie została de facto zignorowana.

Teraz, w wieku 32 lat, Dylan ponownie wróciła w czasie kampanii #MeToo i Time's Up, która zrodziła się po skandalu seksualnym z udziałem hollywoodzkiego potentata Harvey'a Weinsteina. W emocjonalnym wywiadzie opisała konkretne szczegóły konkretnego zdarzenia z lata 1992 roku na strychu w Connecticut

Niektórzy aktorzy znani z ról w filmach Allena już zapowiedzieli, że nie będš dalej współpracować z reżyserem - m.in. Rebecca Hall, Colin Firth, Mira Sorvino, Natalie Portman i Reese Witherspoon.