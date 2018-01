Jak zaczynał reżyser Mike Nichols

Był laureatem Oscara w 1968 roku, czterech nagród Emmy, trzech nagród BAFTA. Reżyser „Absolwenta” Mike Nichols jeszcze za życia stał się postaciš legendarnš.

Niedługo przed œmierciš Nichols odbył rozmowę z reżyserem Jackiem Grammy O’Brienem, w której opowiedział o poczštkach zawodowej kariery, ale i o prywatnym życiu. Dwa spotkania składajšce się na tę rozmowę odbyły się w nowojorskim Golden Theatre, gdzie 55 lat wczeœniej miała miejsce premiera „Wieczoru z Nicholsem i May” – widowiska, które zapoczštkowało triumfalnš karierę amerykańskiego twórcy. Skecze i improwizowane komediowe scenki wykonywane z Elaine May cieszyły się wielkim powodzeniem.

– Nasz flagowy numer narodził się następujšco: w moje dwudzieste któreœ urodziny moja ówczesna żona powiedziała, że dzwoni do mnie matka – opowiadał w czasie rozmowy Nichols. – Odebrałem w sypialni. Mama powiedziała: „26 lat temu nie miałam tak spokojnego wieczoru”. Spytałem, czy mogę oddzwonić póŸniej i zadzwoniłem do Elaine, że mam tekst na wieczorny występ. Po jednej linijce krzyknęła: „Nie mów nic więcej, nie mogę się doczekać”.

Występowali na Broadwayu i odnosili sukcesy. Jednak Elaine nie chciała kontynuować tej współpracy, była zajęta œwieżo zawartym małżeństwem.

Mike Nichols (1931–2014) urodzony w Berlinie, miał 8 lat, gdy z bratem wyemigrował do Nowego Jorku. Czekał na nich ojciec, z zawodu lekarz.

– Żydzi rosyjscy, a takie mieliœmy papiery, mieli prawo do przemieszczania się – skomentował Nichols.

Mike znał wtedy po angielsku dwa zdania: „nie mówię po angielsku” i „proszę mnie nie całować”. Choć języka uczył się szybko, koledzy ze szkoły dawali mu do zrozumienia, że się od nich różni.

– Codziennie po szkole chodziłem do kina i oglšdałem wszystkie filmy – wspominał reżyser. – To było moje podwórko. Moje życie zmieniło się na zawsze dzięki koleżance z gimnazjum. Jej mama zabrała nas na „Tramwaj zwany pożšdaniem” w realizacji Elii Kazana. Mieliœmy po 15 lat i siedzieliœmy jak oniemieli. Do dziœ jest to jedyne widowisko, jakie widziałem, w pełni prawdziwe i zarazem w pełni poetyckie.

Nichols pracował w ubezpieczeniach, hurtowni, ale nie o tym marzył. W końcu złożył papiery na Uniwersytet w Chicago, bo tam nie wymagano zdania wstępnych egzaminów. W kolejce do studenckiej rejestracji poznał Susan Sontag, z którš się zaprzyjaŸnił. Odnalazł się w teatralnym studiu Lee Strasberga. Wreszcie dostał propozycję wyreżyserowania sztuki – na próbę. Wkrótce zaczšł zdobywać nagrodę za nagrodš.

Pierwszym jego filmem była ekranizacja sztuki „Kto się boi Virginii Woolf” z Richardem Burtonem i Elizabeth Taylor.

– Przeczytałem, że wytwórnia zatrudniła Elizabeth do „Kto się boi Virginii Woolf”. Zadzwoniłem do niej, nie wiem, skšd miałem jaja, i powiedziałem, że powinienem to reżyserować – wspominał Nichols. – Zgodziła się i tak nakręciłem debiut.

Po słynnym „Absolwencie” Nichols stał się „goršcym” nazwiskiem Hollywood. W tym filmie zadebiutował Dustin Hoffman.

– Postanowiłem go sprawdzić. Przyszedł i był sobš – wspominał Nichols. – Miał podobnš właœciwoœć co Elizabeth Taylor. Bardzo rzadkš – następnego dnia ich występ był jeszcze lepszy.

Premiera dokumentu „Mike Nichols: Moje poczštki” w czwartek 25 stycznia o godz. 23.45 w HBO2.