Jak umierał Heath Ledger

Za rolę Jokera w „Mrocznym Rycerzu” poœmiertnie przyznano mu Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego. Heath Ledger żył zaledwie 28 lat. W niedzielę mija 10 lat od jego œmierci.

Przystojny i utalentowany – tak artystycznie jak i sportowo. Od najmłodszych lat chciał być aktorem. Gwiazdš. Kiedy miał 17 lat oœwiadczył, że rzuci szkołę i rodzinne Perth, by podróżować po Australii. W tym samym czasie dostał głównš rolę w amerykańskim serialu „Prawo miecza” i zaczšł œwietnie zarabiać. No i zakochał się w Lisie, z którš pojechał do Los Angeles i która stała się jego nauczycielkš i przewodniczkš.

- Nie miałem konkretnych oczekiwań – wspominał Ledger. – Jechałem z myœlš: „Nie mam nic do stracenia”.

Choć okazał się pożšdanym gwiazdorem komedii romantycznych – nie chciał na tym poprzestawać. Szukał dla siebie nowych wyzwań. Film, w którym zagrał ze swoim idolem Melem Gibsonem – uznał za swojš aktorskš porażkę. Ale znajomoœć z Gibsonem przerodziła się w przyjaŸń.

- Uwielbiał malować i rysować - opowiada o Ledgerze jeden z jego przyjaciół. - Nie rozstawał się z kamerš. Znał wszystkie parametry, czuł sprzęt, ustawiał przesłonę bez œwiatłomierza. Kamera wszędzie mu towarzyszyła.

Kręcił teledyski, dokumentował wszystko. No i żył na 200 procent. Jego dom był zawsze otwarty dla przyjaciół - zdarzało się, że był pełny, choć gospodarz właœnie pracował nad filmem gdzieœ w Europie. Okazało się, że jest równie interesujšcy jako aktor dramatyczny.

– Był otwarty, pełen ciekawoœci, chłonšł wszystko jak gšbka – wspomina kolega po fachu. – Całkowicie wcielał się w bohatera.

Rola w „Tajemnicy Brokeback Mountain” była przełomem – i to nie tylko z powodu kreacji, jakš stworzył, ale i dlatego, że nikt dotšd nie pokazywał gejowskiej historii miłosnej kowbojów będšcych Ameryce kwintesencjš męskoœci. Jednak kiedy urodziła mu się córka Matilde – nie miała konkurencji w postaci filmu czy sztuki – jak twierdzš przyjaciele i znajomi. Jednak do czasu.

- Nosiło go. Rozsadzała go energia, kreatywnoœć – pamiętajš znajomi. - W takim stanie człowiek nie potrzebuje snu. Prawie nie kładł się spać.

Chroniczny brak snu odbijał się na jego psychice. Długo zmagał się z uzależnieniem od leków i depresjš.

- Żył na maksa – wspominajš przyjaciele. – Nie interesowało go bezpieczne życie. Musiało istnieć jakieœ ryzyko, zagrożenie. Inaczej w ogóle do tego nie podchodził. Szedł aż do samej krawędzi.

Nacišgnięta do granic wytrzymałoœci struna życia pękła 22 stycznia 2008 roku. Heath Leder odszedł majšc zaledwie 28 lat

Premiera kanadyjskiego dokumentu „Heath Ledger - to ja” w reżyserii Adriana Buitenhuisa i Derika Murraya w sobotę 13 stycznia o 22 w Planete.