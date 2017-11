Dustin Hoffman oskarżony o molestowanie seksualne

Pisarka Anna Graham Hunter oskarżyła aktora Dustina Hoffmana o molestowanie seksualne. Miało do niego dojść w latach osiemdziesiątych, na planie filmu "Śmierć komiwojażera".

Hoffman to ostatnia z gwiazd Hollywood, która w ostatnim czasie została oskarżona o molestowanie.

O sprawie Anna Graham Hunter poinformowała w tekście dla "The Hollywood Reporter". Pisarka stwierdziła, że Hoffman nękał ją na planie filmu "Śmierć komiwojażera" w 1985 roku, gdy miała 17 lat. Osiemdziesięcioletni dziś aktor miał wówczas 47 lat.

Hoffman odpowiedział "Hollywood Reporterowi" przeprosinami. - Mam wielki szacunek do kobiet i czuję się strasznie, że mogłem zrobić coś, co mogło postawić ją w niekomfortowej sytuacji. Przykro mi. To zupełnie nie pokazuje, jaką jestem osobą - powiedział.

Hunter ze szczegółami opisała to, co stało się 32 lata temu. "Pewnego ranka poszłam do jego garderoby, by przyjąć zamówienie na śniadanie. Wyszczerzył się i powiedział: poproszę jajka na twardo i łechtaczkę na miękko. Wyszłam oniemiała i poszłam płakać do łazienki". Hunter spędziła na planie filmowym pięć tygodni, jako stażystka.

Pisarka wspomina też, że pewnego dnia Hoffman poprosił ją o masaż stóp. "Powiedziałam, że jestem dobra tylko w masażu karku. On odparł, żebyśmy udawali, że to kark". Autorka dodaje, że aktor otwarcie z nią flirtował, klepał po pośladkach i często pytał ją o jej życie seksualne. Jednego dnia, gdy zapytała go, jaki posiłek chciałby na lunch, miał odpowiedzieć "twoją lewą pierś". Gdy zaprotestowała, mówiąc, że "jest to odrażające", Hoffman odpowiedział "OK, to prawą".

Hoffman jest kolejną postacią z Hollywood oskażoną o molestowanie. Wszystko zaczęło się po raporcie "New York Timesa na temat producenta filmowego Harvey'a Weinsteina. Później oskarżeni zostali m.in. aktorzy Kevin Spacey, Ben Affleck czy reżyser Brett Ratner.