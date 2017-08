Oficjalnie: Daniel Craig zagra Bonda. Ostatni raz

Craig potwierdził spekulacje medialne podczas wtorkowego programu "The Late Show With Stephen Colbert" w telewizji CBS. Co ciekawe, w udzielonym tego samego dnia, tyle że wcześniej, wywiadzie radiowym, aktor nie chciał jeszcze nic deklarować.

Prowadzący program Colbert naciskał na Craiga w sprawie jego poprzedniej deklaracji, gdy mówił, że nie ma zamiaru powracać do roli. Aktor odparł, że tamte słowa padły dwa dni po tym, gdy skończył grę w "Spectre" i był wyczerpany.

Craig zapowiedział, że zagra już w tylko jednym, ostatnim filmie z Bondem.

Faworytem do wyreżyserowania 25. filmu o Jamesie Bondzie jest francuski reżyser Yann Demange, który ma na koncie filmy "'71" oraz "White Boy Rick", którego premiera zaplanowana jest na styczeń. Nowy Bond ma powstać w 2019 roku.