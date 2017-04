Kto oceni filmy podczas Netia Off Camera?

Wyjątkowe koncerty na Netia Off Camera

Netia Off Camera: Kraków zamieni się w kino plenerowe

Do kogo trafi nagroda Kulczyk Foundation, 300 000 złotych, okaże się podczas finału Netia Off Camera. O nagrodę zawalczy 10 polskich tytułów.

Pierwszą osobą, która oceni filmy walczące w konkursie jest Victoria Thomas, która na co dzień pracuje z Quentinem Tarantino jako reżyserka castingu. W swojej karierze pracowała zarówno nad filmami wysokobudżetowymi, jak i niezależnymi. Są to produkcje takie jak „Django”, „Ukryte Działania”, „Nienawistna Ósemka,” „Fences”, „Straight Outta Compton”, „Top Five”, “42”, “Krwawy Diament”, „Ostatni Samuraj”, „Edward Nożycoręki” i „Naciągacze”.

Kolejną postacią, która znajdzie się w jury jest Joanna Johnston, brytyjska kostiumograf znana głównie ze współpracy z Robertem Zemeckisem oraz Stevenem Spielbergiem. Na swoim koncie ma wiele wybitnych nagród i wyróżnień, w tym dwie nominacje do Oscara i nagród BAFTA, za „Sprzymierzonych” i „Lincolna”. Z Zemeckisem współpracowała między innymi przy filmie „Forrest Gump” czy „Ze Śmiercią Jej do Twarzy”. Ze Stevenem Spielbergiem pracowała natomiast nad “Bardzo Fajnym Gigantem” i “Sprzymierzonymi”, za który otrzymała kolejne nominacje do nagród Akademii, BAFTA oraz Critics Choice.

W Krakowie pojawi się także Walter Fasano, który w 2014 roku odwiedził Festiwal wraz z Claudią Cardinale. Podczas 10. edycji Netia Off Camera zasiądzie w jury Konkursu Polskich Filmów Fabularnych. Pracował jako montażysta między innymi przy filmach „Nienasyceni” czy „Jestem miłością”.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu "Obraz świata / Świat w obrazach". 10. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Netia Off Camera zacznie się w Krakowie już 28.04.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.offcamera.pl