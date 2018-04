Ziemniaki zamiast postępu

Jeżeli wydaje ci się, że wszystko jest w porzšdku – na pewno coœ przeoczyłeœ" – brzmi jedno z tzw. praw Murphy'ego. Przypomniało ono o sobie w ostatnich dniach. W gazetach pojawiały się jeden za drugim artykuły o znakomitym wyniku finansów publicznych za rok 2017. Rekordowe zmniejszenie deficytu, dobre prognozy wzrostu PKB. Wiadomoœci tak dobre, że nie pozostawało nic innego jak... poszukać tego, co zostało przeoczone.

Zgubionš wiadomoœciš okazał się „przeglšd œródokresowy perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020". Przekładajšc język brukselski na ludzki: ta nazwa oznacza kontrolę tego, jak na półmetku idzie Polsce realizacja programów finansowanych przez UE. No i jak idzie? Tak, zgadliœcie. Kiepsko.

Jednymi z najważniejszych programów miały być te, które wspierajš innowacyjnoœć gospodarki oraz cyfryzację administracji. W innowacjach upatrywano lokomotywę, która wcišgnie polskš gospodarkę w high-tech XXI wieku. Biało-czerwona Dolina Krzemowa, Dolina Lotnicza i inne oparte na wysokich technologiach plany. Zawiera je choćby strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Zaawansowana myœl techniczna miała raz na zawsze skończyć z wizerunkiem Polski – montowni tego, co wymyœlš inni. Polska silna laboratoriami, nie liczbš kwintali ziemniaków z hektara.

A jednak chyba zostaniemy przy ziemniakach. Na innowacje kraj nasz dysponuje ogromnš sumš 8,5 mld euro. Ale według informacji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przez trzy lata przedsiębiorcy podpisali umowy o wartoœci zaledwie 22 proc. tej kwoty! Okazało się, że otrzymanie grantu jest bardzo trudne. Firmy wolš w tej sytuacji wzišć zwykły kredyt i mieć wolne ręce we wdrażaniu innowacyjnych technologii. O ile w ogóle zdecydujš się ryzykować pienišdze i energię w warunkach niestabilnego prawa. Oraz skarbówki interpretujšcej to prawo z pomocš fusów po porannej kawie.

Partnerem dla innowacyjnej Polski miała być cyfrowa administracja. Zdolna do szybkiego i sprawnego działania. Ale tu też programy idš słabo – zawarte umowy to również około 22 proc. dostępnych funduszy. Nic dziwnego, zważywszy, jakiego pecha ma Ministerstwo Cyfryzacji. A przecież ten resort ma kluczowe znaczenie dla rozwoju Polski. Musi być silnym oœrodkiem decyzyjnym, zdolnym forsować swoje koncepcje. Widać teraz jak na dłoni dlaczego.

Pewnie w niektórych gazetach przeczytamy, że nic złego się nie stało. Że pienišdze nie zostanš Polsce odebrane. Będš „tylko" przesunięte na inne programy. Otóż wcale nie „tylko". Gdy pacjent z nadkwasotš wylšduje w szpitalu z otwartym złamaniem nogi, to co mu z tego, że lekarz powie: „wie pan, sala operacyjna będzie gotowa za tydzień, ale dostanie pan dziœ dodatkowš porcję tabletek na zgagę"? Unijne programy miały nam dać lokomotywę rozwoju! A nie więcej wagonów do cišgnięcia!

Jeœli jednak tak się stanie, to pewnie powstanie infrastruktura nieprzynoszšca żadnej wartoœci dodanej. Kolejne drogi i mosty. Uroczyste przecięcia wstęg przy ich otwieraniu wyglšdajš bardzo dobrze w telewizji, zwłaszcza w okresie kampanii wyborczych. Tylko czy o to chodzi? Fundusze UE były przeznaczone na oœrodki badawcze opracowujšce nowatorskie technologie. Tylko tym można dziœ zawojować œwiat. Nie ziemniakami. Z nich zrobić sobie można najwyżej ruskie pierogi, a te sš ostatnio bardzo niestrawne.