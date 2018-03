Surdykowski: Czy Europa przetrwa?

Lepiej niech zasłona miłosierdzia skryje polityczne obciachy. Ledwie nasz premier popisał się „żydowskimi sprawcami" i upierał, że Polski w 1968 r. „nie było", a już prezydent przeskoczył go dywagacjami na temat Unii jako zagrożenia nie tylko dla suwerennoœci, ale i dla naszych pieniędzy, które potem dzielš „obce stolice". Niech się z tego natrzšsajš doraŸne klowny publicystyki. Chodzi o sprawę naprawdę poważnš i wcale nierozweselajšcš.

Jak Komisja Europejska odpowie na białš księgę bronišcš stanowiska rzšdu w Warszawie wobec unijnych zarzutów łamania praworzšdnoœci? Na razie wszystko wyglšda sympatycznie, nasz premier prezentuje się nieŸle na tle plejady starszych panów brukselskich, sš uœmiechy i niedŸwiedzie uœciski Jeana-Claude'a Junckera, nieustępujšce pocałunkom usta-usta, w jakich gustował niezapomniany Leonid Breżniew.

Ale nie może się to skończyć dobrze, bo jeœli Unia dyplomatycznie przymknie oko, to sprzeniewierzy się wartoœciom, w imię których powstała i które sš zapisane w jej dokumentach założycielskich. Jeœli dostrzeże problem, będzie musiała podjšć dalsze działania, co oznacza jej rozpad, a przynajmniej podział na dwie nierówne częœci. Cóż z tego? – powiedzš autorzy białej księgi. Przecież mamy bratanków w Budapeszcie, montujemy jeszcze szerszš koalicję od Rygi i Wilna aż po Wiedeń, a może i Rzym. Nie oddamy nawet guzika od munduru!

Niestety. Walka o praworzšdnoœć nad Wisłš będzie długa i z pozoru mało efektowna, ale wyniszczajšca. Nie będzie w niej zwycięzców – jedynie przegrani. Wcale nie dlatego, że na ograniczenie funduszy pomocowych jest więcej sposobów niż tylko wymagajšcy jednomyœlnoœci art. 7. Suwerennoœć rozumiana jako swoboda niszczenia demokracji jest zakwestionowaniem fundamentów nie tylko Unii, ale i NATO. Oznacza to koniec Europy, jakš znamy: wspólnoty solidarnej, opartej na wspólnie wyznawanych wartoœciach, obecnych nie tylko w odœwiętnych frazesach. Czy inna Europa jest możliwa? Oczywiœcie! Na Unię małš i ciasno zwartš wokół zachodniego jšdra sš już chętni. My zaœ z godnoœciš i suwerennoœciš pozostaniemy w szarej strefie. Chyba że od poczštku o to chodziło...