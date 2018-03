Teatr 6. Piętro kontra Teatr na Dole, czyli Joanny Szczepkowskiej pomysł na sztukę

Nazwy teatrów potrafiš być przewrotne. Wdrapałem się kiedyœ na szóste piętro, by obejrzeć „wyższy poziom teatru". I zobaczyłem coœ bardzo bliskiego parteru. Aktorzy grajšcy Czechowa zgrywali się w taki sposób, że aż bolały zęby. Nie zdziwiłem się, że Rosjanin prowadzšcy tę scenę z popularnym aktorem serialowym (kiedyœ ponoć nadziejš teatru) niechętnie zaprasza tam recenzentów.

Ale jest też w Warszawie od niedawna Teatr Na Dole, który powstał skromnie, bez szumnych zapowiedzi, rzeszy sponsorów oraz plejady celebrytów, czyli osób znanych z tego, że sš znani. Nie razi efekciarstwem, tylko przypomina, że aktorstwo może być pasjš, misjš, ale też rodzajem dialogu z widzem. I dlatego chciałbym właœnie tej placówce poœwięcić ten felieton tuż przed Dniem Teatru. A teatr ten jest ukoronowaniem wieloletnich marzeń o własnej scenie Joanny Szczepkowskiej.

Pisanie o tej aktorce jest rzeczš trudnš, szczególnie trudnš, a nawet bardzo szczególnie trudnš. Zwłaszcza na łamach, które sš także jej łamami. Tym łatwiej popaœć w banał i przez to się oœmieszyć. Może by aktorkę okreœlić mianem niepokornej, wyklętej czy niezłomnej? Wolne żarty. Te wszystkie okreœlenia pasowałyby do niej jak ulał, gdyby w ostatnich latach nie zostały zawłaszczone i przez to skutecznie oœmieszone.

Szczepkowska jest niezwykle wyczulona na fałsz i bardzo konsekwentnie unika też łatwego zaszufladkowania. Pamiętam, jak po jej słowach o teatralnym homo-lobby stała się celem niewyobrażalnego ataku, powiedzmy nawet – furii, częœci œrodowiska teatralnego. Niektórzy z zarzucajšcych jej brak tolerancji zapomnieli, jak sama występowała w ich obronie, gdy np. postanowiono zlikwidować warszawski klub Le Madame, który stał się wysepkš artystycznej wolnoœci dla wielu organizacji i grup nieformalnych.

W jednym z prawicowych tygodników krytyczne uwagi Szczepkowskiej na temat niektórych posunięć rzšdów PO-PSL przyjęto z niekłamanš satysfakcjš i zaproponowano jej współpracę. Nie trwała ona zbyt długo, bo okazało się, że uwagi na temat jednej strony nie oznaczajš wiernopoddaństwa wobec drugiej. Czytelnicy „Plusa Minusa" wiedzš najlepiej, że Szczepkowska, patrzšc na œwiat, demaskuje jego pozory, zakłamanie i stara się przedstawiać rzeczywistoœć w całej wielobarwnej złożonoœci, a nie tylko bieli lub czerni.

Ostatnio przekonaliœmy się, że nie eksponujšc swych niewštpliwych zasług w antykomunistycznej opozycji, potrafi ostro zaprotestować, gdy inni na jej życiorysie chcš zbić kapitał. Dosadnie wyraziła się o jednym z ministrów, który sugerował, że dopiero teraz, za jego rzšdów, powinna ogłosić upadek komunizmu. Wykorzystywać Szczepkowskš jako tubę propagandowš? To graniczy z samobójstwem. „Żadne nagrody nie naprawiš szkody, jakie nam funduje rzšd, co państwo psuje" – powiedziała przed rokiem, odbierajšc wyróżnienie na festiwalu Dwa Teatry, czym wprawiła w osłupienie obecne władze TVP.

Tak dużo piszę o Joannie Szczepkowskiej jako człowieku, a nie artyœcie, bo mam wrażenie, że wielu już dawno uznało za pewnik , że jest ona aktorkš znakomitš. Wróćmy więc do Teatru Na Dole. W kameralnej piwnicy przy Żurawiej 22 mamy znakomitš artystkę wręcz na wycišgnięcie ręki. Scena ma niezwykły klimat, który tworzy sama artystka i zaproszeni przez niš wykonawcy.

Joanna Szczepkowska występuje we własnych sztukach, ale sš też wieczory poetyckie. Na inaugurację zaprezentowała kilkanaœcie wierszy i poematów, które znaliœmy dobrze z lektur szkolnych, a które w jej wykonaniu nabrały jakiegoœ niezwykłego, wręcz mistycznego wymiaru. Dzięki jej interpretacji widz miał okazję odkryć w nich nowe sensy i treœci. To, co znaliœmy ze szkolnych akademii, nabrało ludzkiego kształtu. Kiedy aktorka mówiła „Ballady" Mickiewicza, czuliœmy się współuczestnikami niezwykłej podróży – do krainy baœni, krainy dzieciństwa.

Zapuszczajšc Żurawia (22), w Teatrze Na Dole możemy obejrzeć aktorkę w pięciu całkiem różnych odsłonach. Jest więc jeszcze recital kabaretowy „Dwie piosenki" oraz przedstawienia cieszšce się od lat powodzeniem: „Goła baba", wykład nieprzewidywalny „ADHD i inne cudowne zjawiska", pojawi się też słynna Pelcia.

Felieton o Joannie Szczepkowskiej idealnie pasuje na nadchodzšcy Dzień Teatru, ale nie tylko. Myœlę bowiem, że czasem jest dobrze pisać o kimœ dobrze. Zwłaszcza o kimœ żyjšcym, kto na to zasługuje, lecz niespecjalnie o to zabiega.