Kowal: Ratujmy wolność

Wyrażanie opinii w internecie na temat aborcji, a nawet antykoncepcji, przekonywanie, by nie przerywać cišży, miało być karane.

Podobnie jak prowadzenie debaty na ten temat. Jeœli padnie w niej wypowiedŸ, która zostanie uznana za „nienaukowš" lub „znieważajšcš", można dostać nawet dwa lata odsiadki. Zakazane miało też zostać protestowanie przeciwko zapisom ustawy. Nie ma sensu wracać do ubiegłotygodniowych głosowań w sprawach projektów zgłoszonych przez komitet „Ratujmy kobiety" pod kštem ich politycznych konsekwencji dla władzy i opozycji.

Warto jednak poczytać, co kryło się pod przepisami o licznych zakazach dotyczšcych debaty na poruszany przez ustawę temat. Trzeba do tego na moment ochłonšć od goršcych rozmów na temat aborcji. WyobraŸmy sobie innš ustawę regulujšcš jakšœ ważnš społecznie kwestię. WyobraŸmy sobie, że większoœć wygrywa; większoœć w Polsce to nie musi być jednak po wsze czasy PiS lub PO. Może być to partia, która jeszcze nie istnieje, np. komunizujšca czy faszyzujšca. Co jeœli zacznie ona ustanawiać zgodne ze swojš ideologiš prawo? Naprawdę chcemy, by ustawy w kwestiach budzšcych goršce spory zawierały klauzule zakazujšce debaty nad nimi? Tak po prostu przyjmujemy do wiadomoœci, że komuœ przychodzi do głowy karanie grzywnš i więzieniem za krytykowanie wprowadzonych przez niego przepisów?

W ostatnich latach po prawej stronie wzrósł poziom pobłażliwoœci dla skrajnej prawicy. Widać to po szukaniu słów, by nie urazić uczestników jednej czy drugiej demonstracji, przepraszaniu, „jeœli ktoœ poczuł się urażony", uciekaniu od konkretnej sprawy pod parasol stwierdzenia, że incydent „nie powinien mieć miejsca", i bagatelizowaniu skrajnych trendów. Teraz wirus przenosi się na liberałów i opozycyjnš centroprawicę, a szczególnie jej liderów opinii. Chodzi o chowanie się po kštach, by nie urazić skrajnej lewicy, by nie powiedzieć, że karanie za „nienaukowe" wypowiedzi to miłe złego poczštki – pierwociny totalitarnego rozumienia relacji społecznych (władza, która ma większoœć, ustala też, co jest „naukowe"). Brakło tydzień temu mocnego głosu polityków kochajšcych wolnoœć.

O wolnoœć zdobytš 100 lat temu musieliœmy powalczyć, o tę sprzed prawie 30 – nie. Transformacja oduczyła nas jš cenić, a kwestie wolnoœci demonstracji czy wypowiedzi nie majš w Polsce wœród politycznych elit poważania. Jaskrawym przykładem sš wydarzenia z Sejmu. Zapisy projektów komitetu „Ratujmy kobiety" z propozycjami ograniczeń wolnoœci nie wzbudziły wielkiego zainteresowania. Dopiero po ich odrzuceniu częœć komentatorów zorientowała się, co tak naprawdę było w nich pozaszywane.