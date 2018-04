Surdykowski: Biegunka legislacyjna

Można się poznęcać nad ostatnimi wpadkami władzy.

A to w poœpiechu sejmowej partaniny nie dostrzeżono różnicy między klubem parlamentarnym a poselskim, przez co łatwo podważyć prawomocnoœć (za sformułowaniem pierwszej prezes Sšdu Najwyższego) „instytucji majšcej pełnić funkcję KRS”. A to, œpieszšc się z uchwaleniem innego bubla, jakim jest znowelizowana ustawa o IPN, zapomniano, że stoi przed nami wyzwanie o wiele ważniejsze w postaci – strachliwie odkładanej przez kolejne rzšdy – ustawy reprywatyzacyjnej.

Jest oczywiste, że ustawa taka spowoduje protesty potomków żydowskich właœcicieli nieruchomoœci przejętych przez państwo nie tylko w Izraelu, ale zwłaszcza w USA. Jest równie oczywiste, że Polski nie stać na zwrot pełnej wartoœci, choćby ze względu na zniszczenia wojenne. Tymczasem myœlenie o Holokauœcie – zwłaszcza za oceanem – podszyte jest przekonaniem, że w krajach, gdzie miała miejsce Zagłada, nic ważnego się nie działo, żyło się spokojnie, tylko „ktoœ” wymordował Żydów i zagarnšł ich mienie. Bezmyœlne majstrowanie przy żydowskiej wrażliwoœci w najgorszym z możliwych momentów fatalnie skomplikuje sprawę dla Polski o wiele ważniejszš.

Ale chodzi o coœ więcej niż kpiny z sejmowej maszynki do głosowania. Od poczštków demokracji parlamentarnej towarzyszy jej troska o uniknięcie ustawodawczej pochopnoœci. Dlatego demokracja przedstawicielska zastšpiła wczeœniejszš od niej demokrację wiecowš, dlatego parlament jest na ogół dwuizbowy – z Senatem, który ma być izbš namysłu i stabilnoœci, a nie przechowalniš chwilowo odsuniętych od żłobu. Dlatego też nikomu, kto poważnie traktuje ten ustrój, nie przychodzi do głowy ucinanie dyskusji nad powstajšcym prawem i uchwalanie go po nocach. Legislacyjny poœpiech był uzasadniony tylko w przełomowych latach 1989–1990, ale niestety wszedł w zwyczaj, aż do dzisiejszego rozwolnienia.

Co dalej? Przyjdzie nowa władza i znów popłynie rzeka legislacyjnych fekaliów, tylko z innej strony. Istotš demokracji jest samoograniczenie, akceptowane także przez stojšcych u steru. Czy istniejš przywódcy doœć mšdrzy, by się z tym pogodzić? Czy istnieje partia, którš stać na wielkodusznoœć?