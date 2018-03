Cieślik: Kto czyta, nie błądzi

Niektóre rzeczy miały być nieuchronne, np. postęp społeczny.

Albo sekularyzacja. Niby że ludzie wraz z rozwojem cywilizacyjnym odchodzš od religii. Ale jak się ma do tego choćby przykład USA – wysokorozwiniętego kraju religijnych ludzi – nie sposób się już dowiedzieć. Nieuchronny miał być też upadek ksišżki, która miała zostać zniszczona kolejno przez gazety, radio, telewizję, a nade wszystko internet. Jak wiemy, nic takiego się nie stało. Œwiat wcale nie czyta mniej. Niestety, Polska woli przerzucanie stron na smartfonie, co widać choćby w warszawskim metrze, gdzie człowiek z ksišżkš jest równie rzadkim gatunkiem jak żubr w Puszczy Białowieskiej.

Piszę te słowa, przeglšdajšc wyniki badań poziomu czytelnictwa, przygotowywane od lat przez Bibliotekę Narodowš. Nie jest to lektura przyjemna, jako że uœwiadamia nam skalę cywilizacyjnego zapóŸnienia Polski. W tym roku spadek czytelnictwa przynajmniej się zatrzymał, ale na jakim poziomie?! Tylko 38 proc. Polaków powyżej 15. roku życia sięgnęło po ksišżkę w roku 2017! To znaczy, że prawie dwie trzecie naszych współobywateli nie czyta w ogóle. Jeœli ktoœ szuka powodu, by postawić III RP przed Trybunałem Stanu, ten wydaje się odpowiedni.

Nie chcę powiedzieć, że wina leży po stronie rzšdzšcych. Chodzi o to, że nikt nawet nie próbował tego negatywnego trendu zatrzymać. Pierwsze działania pojawiły się pod koniec kadencji poprzedniego rzšdu, dziœ sš kontynuowane, ale to zdecydowanie za mało. A przecież kiedy wchodziliœmy do Unii Europejskiej, te same badania Biblioteki Narodowej pokazywały, że czyta 58 proc. Polaków. To wynik, którego można było i należało bronić.

Oczywiœcie, wszystko zaczyna się w domu i jeœli rodzice czytajš, czytać będš również dzieci, ale edukacja też jest ważna. Prawda, że życiowy sukces bierze się z czytania ksišżek, nie jest u nas powszechnie znana. I jeœli to się nie zmieni, kolejne pokolenia będš skazane na pracę na zmywaku w Londynie, w kraju zaczytanych Brytyjczyków.

Autor jest zastępcš dyrektora Programu III Polskiego Radia