Radca prawny z Poznania odpowie dyscyplinarką za oferowanie płatnych praktyk

Problem zarobków w branży prawniczej przybiera coraz bardziej absurdalny wymiar.

2500 złotych – na takš kwotę wycenił praktyki w swojej kancelarii radca prawny z Poznania. Problem w tym, że to nie miało być wynagrodzeniem terminujšcego, ale... zapłatš dla radcy za praktyki.

„Kancelaria prowadzi także nabór na odpłatne praktyki. Koszt praktyk wynosi 2500 złotych i obejmuje 10 godzin doradztwa. Istotnš kwestiš jest możliwoœć ťodzyskaniaŤ opłaconych kwot np. poprzez przygotowanie merytorycznych opracowań i następnego odkupienia przez kancelarię do nich praw. Każda osoba przystępujšca do praktyk otrzyma takš możliwoœć" – do niedawna taki anons widniał na stronach kancelarii radcy prawnego Marcina B.

Wzbudził on niemałe poruszenie w œrodowisku prawniczym. Zapytaliœmy władze wielkopolskiego samorzšdu radców, czy to prawidłowe.

– Jestem zdumiony. Sprawę należy dogłębnie zbadać pod względem przestrzegania zasad etyki i pragmatyki wykonywania naszego zawodu. Nie można tak postępować. Sprawdzimy fakty i podejmiemy stosowne decyzje – zapewnia wicedziekan OIRP w Poznaniu Henryk Kuligowski.

Temat zbadano. Przed weekendem otrzymaliœmy informację, że dziekan OIRP w Poznaniu mec. Zbigniew Tur sprawę skierował do rzecznika dyscyplinarnego izby.

Nauka wedle potrzeb

Poproszony o komentarz poznański mecenas twierdzi natomiast, że został Ÿle zrozumiany. Podkreœla, że na stronie jego kancelarii znajduje się dziewięć niezależnych od siebie propozycji.

– W ofertach tych kancelaria nigdy nie oferowała œwiadczenia praktyk ani pracy bez wynagrodzenia ze strony kancelarii. Jedna z ofert to propozycja połšczenia praktykowania prawa ze zleceniem kancelarii doradztwa, szkolenia według potrzeb osoby zainteresowanej. Tylko w tym kontekœcie zamieszczono wpis o wspomnianej w zapytaniu kwocie – podnosi radca.

Gdy wejdzie się na stronę internetowš kancelarii widać, że powyższa opcja jest nadal dostępna pod postaciš płatnych warsztatów (również wycenionych na 2500 zł).

Prof. Ewa Łętowska, oceniajšc praktyki radcy prawnego, odwołuje się do cywilistycznych zasad współżycia społecznego, które w jej ocenie anons narusza. – Niepokój budzš wszelkiego rodzaju oferty i umowy, w których ostateczny rozmiar œwiadczenia jest oddany arbitralnemu uznaniu jednej ze stron – mówi.

Co na to młodzi prawnicy?

– To może pokazywać, że problem z wynagrodzeniami młodych prawników narasta. Kancelarie przyzwyczaiły się, że aplikanci pracujš za darmo. Być może teraz zaczynajš dochodzić do wniosku, że powinno się im płacić za naukę – mówi aplikant adwokacki Grzegorz Kukowka, przewodniczšcy samorzšdu aplikantów Izby Warszawskiej.

I dodaje, że brak wynagrodzenia od patronów, to raczej reguła niż wyjštek.

– Wcale się temu nie dziwię. Czasami patronami sš osoby, które prowadzš jednoosobowe kancelarie, aplikantami sš uszczęœliwiani nieco na siłę i czasem nie majš œrodków na ich wynagrodzenia. Problem w tym, że podjęcie innej pracy niż ta u patrona nie jest proste, bo wymaga zarówno jego zgody, jak i dziekana danej izby. Dużo więc zależy od tego, u kogo dana osoba praktykuje – podkreœla Kukowka.

Wykonywanie zawodu radcy polega na œwiadczeniu pomocy prawnej, jej celem natomiast winna być ochrona interesów podmiotów, na których rzecz jest wykonywana. Działalnoœć udzielania „odpłatnych praktyk" nijak nie mieœci się w obszarze przyznanej mu ustawowo aktywnoœci rynkowe – mówiš pytani o sprawę prawnicy.

Pomysł nie do obrony

Adwokaci, którzy szeroko omawiali ten przypadek na forach internetowych mediów społecznoœciowych, zwracajš uwagę, że zawód radcy ma krótszš historię od adwokackiego, a samorzšd radcowski posiłkuje się dorobkiem deontologicznym adwokatury. W tym kontekœcie ofertę radcy prawnego proponujšcego w swojej kancelarii odpłatne praktyki oceniono jako niewštpliwie sprzeniewierzajšcš się istocie służby adwokackiej. W jej istotę jest bowiem wpisany model terminowania, czyli stopniowego przekazywania wiedzy i etyki zawodu przez mistrza aspirantowi (do zawodu). Czy ten trud się powiedzie, okaże się na egzaminie mistrzowskim – mówiš.

Gorzkich słów nie szczędzi też mec. Andrzej Michałowski, b. prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

– Oferta praktyk, za które praktykant miałby zapłacić, nieudolnie nawišzuje do przedwojennych zwyczajów, kiedy to aplikanci płacili swoim patronom za prawo podpatrywania ich mistrzostwa w zawodzie. Znam kilku wybitnych prawników praktyków, których z pewnoœciš będš wspominały przyszłe pokolenia, ale żaden z nich nie organizuje odpłatnych warsztatów we własnej kancelarii. Zapewne nie, dlatego, że to nie wypada, bo współczeœnie wypada już wiele więcej niż nawet kilka lat temu, ale dlatego, że ktoœ naprawdę wart obserwowania, ktoœ od kogo można się uczyć, zarabia na zleceniach klientów, a nie musi łupić czeladników – akcentuje mec. Michałowski.

W Polsce jest 43 606 tylu radców prawnych i 9716 aplikantów radcowskich.