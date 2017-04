Ryby pomagają Orlenowi oczyszczać wodę

Amury i tołpygi żyją tam w stawie, w którym woda po oczyszczeniu jest ostatecznie filtrowana. Dzięki rybom możliwa jest m.in. stała naturalna rekultywacja tych zbiorników.

Rolą amurów i tołpyg jest dodatkowe doczyszczanie wody z zielonej biomasy, czyli z rzęsy i mikroorganizmów. Nawet najlepsze filtry nie są w stanie wyłapać wszystkich tego typu zanieczyszczeń, a do procesów technologicznych, także w elektrociepłowni, potrzebna jest najwyższej jakości woda.

Stawy, z których korzysta PKN Orlen, mają pojemność ok. 200 tys. metrów sześciennych. Trafia do nich woda pobierana z Wisły. Po wykorzystaniu kierowana jest do oczyszczalni, następnie do zbiorników, których brzegi obsadzone są trzciną pospolitą, rózgą trzcinową i pałką szerokolistną Ryby w tych zbiornikach osiągają długość 1,5 m i wagę do 40 kg. Pozwolenia na ich odławianie wydawane są pracownikom płockiego koncernu.