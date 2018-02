Niebezpieczne skutki ocieplenia

Wieczna zmarzlina na półkuli północnej zawiera o wiele więcej rtęci, niż dotychczas sšdzono.

Zaskakujšcš informację o rtęci przyniosły badania na Alasce. Wiercenia przeprowadzono w 12 miejscach, w latach 2004–2012. Na tej podstawie oszacowano, że w wiecznej zmarzlinie w Ameryce Północnej i w Azji (Syberia) tkwi 1 656 tys. ton rtęci – tyle, ile pomieœciłoby 50 pływalni o wymiarach olimpijskich (50 m na 25 m). Jest to dwukrotnie więcej rtęci, niż znajduje się w ziemi, oceanach i atmosferze ziemskiej poza obszarem podbiegunowym.

– Badania wskazujš, że wieczna zmarzlina zawiera dziesięć razy więcej rtęci niż człowiek wyemitował do œrodowiska w cišgu ostatnich 30 lat – podkreœla kierujšcy badaniami dr Kevin Schaefer z amerykańskiego National Snow and Ice Data Center.

Obszar wiecznej zmarzliny obejmuje prawie 19 mln km kw, czyli około jednej pištej lšdu na półkuli północnej. Jest to gigantyczny zbiornik węgla pochodzenia organicznego – resztek organizmów roœlinnych i zwierzęcych gromadzšcych się w ziemi od końca epoki lodowej, czyli mniej więcej przez ostatnie 12 tysięcy lat.

Wielkie uwalnianie

Ten magazyn węgla, ale także rtęci, jest zneutralizowany w zamarzniętej ziemi. Ale w momencie, gdy wieczna zmarzlina zaczyna rozmarzać, szczštki organiczne rozkładane sš przez mikroorganizmy i bakterie. Do atmosfery dostaje się z rozmrożonej warstwy węgiel w postaci dwutlenku węgla i metanu zwanego niekiedy gazem błotnym.

W tym procesie uwalniana jest także rtęć. Badacze ostrzegajš, że jest to prawdziwa bomba ekologiczna z opóŸnionym zapłonem.

– Ten scenariusz był do przewidzenia, ale nie spodziewaliœmy się, że odkryjemy tak wielkie niebezpieczeństwo czajšce się w tundrze. Rtęć jest przecież neurotoksyczna, zgromadziła się tam bez udziału człowieka, a teraz, wraz z ociepleniem klimatu, staje się naturalnym zagrożeniem – wyjaœnia dr Paul Schuster z National Snow and Ice Data Center.

W 2004 roku rozpoczęły się bardzo żmudne wiercenia w trudno dostępnym terenie na Alasce, na obszarze ponad 14 tys. kilometrów kwadratowych. Po oœmiu latach przystšpiono do laboratoryjnego badania wszystkich pobranych próbek. Wyniki z Alaski posłużyły do oszacowania zawartoœci rtęci w innych regionach wiecznej zmarzliny w północnej częœci półkuli północnej. Wyniki opublikowało pismo „Geophysical Research Letter".

Konkluzja jest jednoznaczna: zamarznięta ziemia stanowi największy zbiornik rtęci na naszej planecie. 793 tys. ton sš uwięzione w głębszej warstwie wiecznej zmarzliny, 863 tys. ton w warstwie wierzchniej, czyli „aktywnej", rozmarzajšcej w porach letnich. Dla porównania – 454 tys. ton tkwi we wszystkich pozostałych glebach na naszym globie, w oceanach – 353 tys. ton, w atmosferze zaledwie 5 tys. ton.

Tajemnicza choroba

Jakie spustoszenia wywołuje rtęć w organizmie człowieka, pokazał tragiczny epizod w zatoce Minamata. W połowie XX wieku mieszkańcy małej japońskiej wioski rybackiej zapadli na tajemniczš chorobę.

Z czasem ustalono, że spowodowała jš ulokowana w pobliżu rafineria, odprowadzajšca do oceanu œcieki zawierajšce metylortęć, najbardziej toksyczny zwišzek rtęci. W œrodowisku, szczególnie wodnym, ulega on bioakumulacji. Może być wchłaniana drogš wziewnš, pokarmowš i przez skórę. Wišże się z białkami i wraz z krwiš jest transportowana do tkanek i układów, głównie do mózgu, nerek i wštroby. Może przenikać przez łożysko i stanowić zagrożenie dla płodu.

Jej toksycznoœć odbija się przede wszystkim na układzie nerwowym, powodujšc uszkodzenia komórek mózgowych, słuchu, wzroku, zaburzenia psychiczne. Metylortęć, raz zgromadzona w organizmie, pozostaje w nim przez długi czas.

Po wydarzeniach w japońskiej wiosce ONZ opracowała konwencję Minamata, która reguluje zagadnienia zwišzane z wydobyciem rtęci, handlem produktami zawierajšcymi ten pierwiastek, jego emisjami do atmosfery, wód i ziemi, a także wykorzystaniem go w produktach i procesach przemysłowych.

Konwencja obejmuje kwestie gospodarowania odpadami zawierajšcymi rtęć i stosowania niezagrażajšcych œrodowisku metod składowania, a także działań na rzecz rekultywacji terenów zanieczyszczonych toksycznym metalem. Polska podpisała konwencję w 2014 roku.

– Odkrycie dokonane na Alasce całkowicie zmienia obraz kršżenia rtęci w przyrodzie, na lšdach i w oceanach. Zorientowaliœmy się, że badanie zamarzajšcej ziemi jest mniej przydatne niż dokładne œledzenie, co się dzieje z substancjami w niej zawartymi, na przykład gdzie konkretnie, w jakiej iloœci i w jaki sposób uwalniana jest rtęć. To może zapobiec wielu tragediom – wyjaœnia dr Paul Schaefer.