Szympansy potrafią panować nad swoim zachowaniem

U szympansów, podobnie jak w przypadku naszego gatunku, inteligencja ma zwišzek z samokontrolš.

Te zwierzęta, które najlepiej panujš nad swoim zachowaniem, wypadajš także najlepiej w testach badajšcych inteligencję.

Zwišzek poziomu inteligencji z samokontrolš został u ludzi udowodniony w latach 60. XX wieku. Teraz Michael Beran i William Hopkins z centrum badań nad psychologiš i językiem Uniwersytetu Stanowego Georgii dowiedli tego w odniesieniu małp. Artykuł na ten temat zamieszcza pismo „Current Biology".

Amerykańscy badacze przeprowadzili znany i uznany w psychologii test tzw. odłożonej w czasie rekompensaty. Polega on na postawieniu badanej osoby lub zwierzęcia wobec wyboru: dostać nagrodę natychmiast lub poczekać jakiœ bliżej nieokreœlony czas, aby otrzymać większš nagrodę.

W latach 60. doœwiadczenie to przeprowadzono wielokrotnie z udziałem dzieci. Mogły one dostać cukierka lub poczekać – miały wtedy szansę na otrzymanie drugiego, choć nie wiadomo, po jakim czasie. Test wymaga od uczestników panowania nad sobš, ponieważ przez cały czas trwania doœwiadczenia ten pierwszy cukierek pozostaje w zasięgu ręki.

Dzieci poddawano także testom na inteligencję. Ustalono wtedy, że istnieje korelacja między zdolnoœciš do manipulowania nagrodš a inteligencjš.

40 wybranych

Teraz badacze powtórzyli eksperyment, ale z udziałem 40 szympansów. Drugi cukierek pojawiał się po 20 sekundach oczekiwania. Te same zwierzęta wykonywały potem inne zadania, sprawdzano ich pamięć przestrzennš, posługiwanie się narzędziem, badano zrozumienie, skšd pochodzi dŸwięk. Sprawdzano ich zdolnoœć do koncentracji, a także czy rozpoznajš gesty i swoje odbicie w lustrze.

Rezultaty eksperymentu nie pozostawiajš wštpliwoœci: najinteligentniejsze szympansy sš zarazem najbardziej cierpliwe i skłonne do oczekiwania na drugi cukierek.

– Z faktu, że istnieje zwišzek między inteligencjš i samokontrolš u innych gatunków niż homo sapiens, wynika pierwotna, podstawowa rola woli danego osobnika w ewolucji – podkreœla Michael Beran.

Obaj badacze zamierzajš teraz sprawdzić, czy wykryta korelacja samokontroli i inteligencji występuje u innych gatunków naczelnych, jak również u zwierzšt stojšcych niżej w rozwoju ewolucyjnym.

Nakrętki i przekšski

Intelektualne zdolnoœci szympansów potwierdzajš również badania prowadzone niezależnie przez inne zespoły. Naukowcy wykryli na przykład, że altruizm wœród szympansów zmienia się wraz ze statusem i płciš, jest też osobniczy. Takie wnioski wycišgnšł z dwuletnich obserwacji tych małp psycholog prof. Maciej Trojan z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Badania prowadzono w warszawskim ogrodzie zoologicznym. Naukowcy nie byli obecni w tym samym pomieszczeniu co małpy, ich obecnoœć jako „nowych osób" mogłaby bowiem wpływać na zachowanie zwierzšt. O wykonanie okreœlonych czynnoœci prosili więc opiekunów małp, a zachowania zwierzšt poznawali dzięki zapisowi z kamer.

W pracy z małpami wykorzystano czerwone i zielone nakrętki do butelek. Zwierzęta podawały je opiekunom w zamian za pożywienie (zostały tego nauczone już wczeœniej). Zielona nakrętka oznaczała, że smakołyk otrzymywał zarówno podajšcy jš szympans, jak i drugi, znajdujšcy się obok. W przypadku zwrotu czerwonej nakrętki nagrodę dostawał tylko ten szympans, który jš oddawał. Co oznacza, że w obu przypadkach, bez względu na swojš reakcję i zachowanie, podajšca nakrętki małpa nie traciła szans na przysmak.

– Zakładamy, że gdyby był użyty trzeci kolor, który oznaczałby jedzenie tylko dla drugiego szympansa, a nie samego siebie, zostałby on od razu wyeliminowany z gry. Koszt byłby bowiem zbyt wielki. Szympans nie zdecydowałby się na swój głód, żeby nakarmić sšsiada z klatki. W naszym badaniu w sytuacji, w której szympans zawsze będzie jadł i dostanie nagrodę, powinien wyjœć zupełnie losowy rozkład oddawanych nakrętek. Tak jednak nie było – wyjaœnił naukowiec. W jego ocenie wyniki pozwalajš na badanie ewolucyjnych korzeni altruizmu w życiu człowieka.

Mowa ciała

Szympansy sš podobne do ludzi także w tym, że potrafiš się komunikować. Udowodnił to zespół dr Catherine Hobaiter ze szkockiego Uniwersytetu Saint Andrews.

Od dawna wiadomo, że szympansy komunikujš się gestami, ale nikt wczeœniej nie wyjaœnił, co właœciwie usiłujš one przekazać. Dr Catherine Hobaiter obserwowała przez 266 dni i filmowała stado 80 szympansów w Budongo Conservation Field Station w Ugandzie. Przez ten czas zdšżyły przyzwyczaić się do niej, nie reagowały na jej obecnoœć, zachowywały się w sposób naturalny, zajęte swoimi sprawami.

Powstało 120 godzin nagrań, które stały się podstawš do analizy sposobu porozumiewania się tych małp. Badacze wyróżnili około 5 tys. sytuacji, w jakich dochodziło do porozumiewania się, przekazywania jakiegoœ komunikatu. Naukowcy rozpoznali 66 komunikatów. Podczas ich przekazywania szympansy posługujš się wszystkimi czterema kończynami – podnoszš ramiona, uderzajš w ziemię rękš lub nogš.

Gesty te wyrażajš bardzo konkretnš treœć: „ChodŸ ze mnš", „WeŸ to", „Przestań", „Flirtuj ze mnš", „WejdŸ mi na grzbiet" (do małego). Chwycenie dłoni oznacza zaproszenie do zabawy, ale – w zależnoœci od sytuacji – może też znaczyć „uważaj". Ten małpi słownik naukowcy opublikowali w „Current Biology".