Dziura ozonowa maleje

Po raz pierwszy mamy precyzyjne dowody na zmniejszenie rozpadu ozonu w ziemskiej atmosferze.

Według wyników najnowszych pomiarów wykonanych przez satelitę NASA, opublikowanych 4 stycznia w czasopiœmie „Geophysical Research Letters", zyskaliœmy pewnoœć, że odwróciliœmy groŸny proces degradacji warstwy ozonowej. Dzięki międzynarodowemu zakazowi stosowania zwišzków chemicznych zawierajšcych chlor, zwanych chlorofluorowęglowodorami (CFC), nastšpił spadek iloœci substancji niszczšcych ochronnš powłokę Ziemi.

– Widzimy bardzo wyraŸnie, że poziom chloru pochodzšcego z CFC spada i z tego powodu występuje mniejsze wyczerpywanie się ozonu – twierdzi autorka projektu badawczego dr Susan Strahan z należšcego do NASA Goddard Space Flight Center w Greenbelt w stanie Maryland.

CFC to długowieczne organiczne zwišzki chemiczne z grupy freonów. Stosowane jako czynniki chłodnicze wznoszš się do stratosfery, gdzie sš rozbijane przez promieniowanie ultrafioletowe Słońca i uwalniajš chlor niszczšcy czšsteczki ozonu. Ta trójatomowa odmiana tlenu znajdujšca się w warstwie podstratosferycznej chroni życie na naszej planecie, pochłania potencjalnie szkodliwe promieniowanie ultrafioletowe, które może powodować raka skóry i kataraktę, tłumić układ odpornoœciowy i niszczyć roœlinnoœć.

16 wrzeœnia 1987 r. – dwa lata po odkryciu dziury ozonowej nad Antarktykš – podpisany został „Protokół montrealski w sprawie substancji zubożajšcych warstwę ozonowš" – międzynarodowe porozumienie dotyczšce przeciwdziałania powiększaniu się dziury ozonowej. PóŸniejsze poprawki całkowicie zakazały produkcji freonów. Teraz wiemy, że ten ruch był kluczowy dla życia planety.

Wieœci potwierdzone

O zmniejszajšcej się degradacji ozonu wiadomo było już wczeœniej. Dotychczasowe badania wykorzystywały analizy statystyczne zmian wielkoœci dziury ozonowej. Teraz po raz pierwszy zmierzono zmiany składu chemicznego tego obszaru, aby potwierdzić, że nie tylko maleje zubożenie warstwy ozonowej, ale spadek ten jest spowodowany eliminacjš CFC z naszego otoczenia.

Antarktyczna dziura powstaje co roku we wrzeœniu, gdy promienie słoneczne katalizujš cykle niszczenia ozonu za sprawš chloru i bromu pochodzšcych głównie z CFC. Aby okreœlić, w jaki sposób skład atmosfery zmieniał się z roku na rok, naukowcy wykorzystali dane z urzšdzenia MLS (Microwave Limb Sounder) umieszczonego na pokładzie satelity Aura, który od połowy 2004 r. dokonuje pomiarów składu atmosfery na całym œwiecie. Podczas gdy wiele instrumentów satelitarnych wymaga œwiatła słonecznego do badania gazów œladowych, MLS analizuje emisje mikrofalowe i dzięki temu można okreœlić skład atmosfery nad Antarktydš w kluczowym okresie roku, w ciemnoœci i gdy pogoda stratosferyczna jest cicha, a temperatura niska i stabilna. Codziennie, przez 12 antarktycznych zim, MLS na pokładzie Aury badał skład chemiczny dziury ozonowej. Dzięki tym precyzyjnym pomiarom naukowcy mogš teraz przekazać dobre wieœci.

Chlor w odwrocie

– Zimš temperatury nad Antarktykš sš zawsze bardzo niskie, więc tempo niszczenia ozonu zależy głównie od tego, ile znajduje się tam chloru. Wtedy właœnie możemy dokonać precyzyjnej analizy – twierdzi dr Strahan. – Około połowy paŸdziernika wszystkie zwišzki chloru przekształcajš się w jeden gaz, więc mierzšc go, otrzymujemy wiarygodny wynik całkowitego chloru przedostajšcego się do tych obszarów atmosfery.

Odnotowano 20-procentowy spadek degradacji warstwy ozonowej. Powinna stopniowo się regenerować, ponieważ zwišzki CFC opuszczajš naszš atmosferę. Jednak całkowite jej wyleczenie zajmie dziesięciolecia.

– CFC majš żywotnoœć od 50 do 100 lat, więc utrzymujš się w atmosferze przez bardzo długi czas – podsumowuje współautorka badania Anne Douglass. – Całkowite zniknięcie dziury przewidujemy na rok 2060 lub nawet 2080. A i wtedy może jeszcze pozostać po niej œlad w postaci cieńszej warstwy ozonowej. Š?