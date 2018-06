Antarktyda topi się błyskawicznie. Zniknęły 3 biliony ton lodu

Topnienie lodowców na Antarktydzie przyspiesza w alarmującym tempie. Od 1992 roku zniknęły 3 biliony ton lodu - wynika z artykułu opublikowanego w magazynie "Nature".

O alarmującym tempie topnienia lodowców na biegunie południowym pisze międzynarodowy zespół glacjologów.

W ciągu ostatnich 25 lat - jak piszą - z lodowców na Antarktydzie wytopiło się tyle wody, że zdołałaby ona zalać cały Teksas (powstały w miejsce Teksasu zbiornik wodny miałby cztery metry głębokości) - wyliczają badacze. Woda z roztopionych lodowców Antarktydy podniosła poziom oceanów o ok. 7,6 mm.

Od 1992 do 2011 Antarktyda traciła ok. 84 mld ton lodu rocznie. od 2012 do 2017 szybkość topnienia zwiększyła się do 241 mld ton lodu rocznie - czytamy w "Nature".

- Myślę, ze powinniśmy się martwić - przyznaje Isabella Velicogna, jedna z 88 współautorów opracowania. - To się dzieje. Dzieje się szybciej, niż się spodziewaliśmy - mówi.

Według innego współautora raportu, Iana Joughina z Uniwersytetu Waszyngtońskiego, część zachodniej Antarktydy, gdzie topnienie jest najbardziej intensywne, jest bliska "zawalenia się".

Andrew Shepherd z Uniwersytetu w Leeds wylicza, że do końca XXI wieku woda wytopiona z lodowców Antarktydy może podnieść poziom oceanów o 16 cm.

- W normalnych warunkach pokrywa lodowa Antarktydy nie powinna w ogóle się topić - podkreśla Shepherd, który dodaje, że jedynym czynnikiem, który sprawił, że jest inaczej, może być globalne ocieplenie.