Bujne życie w najgłębszej jaskini świata

Rosyjscy naukowcy znaleŸli ponad 20 nieznanych do tej pory nauce gatunków fauny na dnie jaskini Wieriowkina, uznawanej za najgłębszš na œwiecie.

Jaskinia Wieriowkina leży w Górach Gagryjskich, rozcišgajšcych się na terenie Gruzji i Abchazji. Została nazwana imieniem rosyjskiego

Uważana jest za najgłębszš jaskinię na œwiecie - według ostatnich pomiarów ma 2212 m głębokoœci.

Czterech rosyjskich speleologów schodziła na dno jaskini przez tydzień.

Po wykonaniu pomiarów z zalanej częœci okazało się, że grota jest jeszcze głębsza niż przypuszczano. Według dotychczasowych badań miała ona głębokoœć 2204 m, rosyjscy badacze ustalili jednak, że ma co najmniej 2212 m.

Z dna jaskini naukowcy wydostali ponad 20 gatunków zwierzšt nieznanych do tej pory nauce - to głównie odmiany stonóg, pijawek i skorpionów, w toku ewolucji idealnie przystosowanych do życia w absolutnych ciemnoœciach.