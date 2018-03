Finlandia: Rząd będzie dopłacać do zakupu e-rowerów?

Fińskie Ministerstwo Transportu i Komunikacji chce wprowadzenia subsydium w wysokoœci do 400 euro w danym roku, dla każdego kto kupi elektryczny rower (tzw. e-rower).

E-rowery to rowery wyposażone w silnik elektryczny zasilany bateriš, który ułatwia jazdę. Ich cena w Finlandii wynosi od 1400 do 3 tys. euro, ale najprostsze modele można kupić już za 700 euro.

Dopłaty do zakupu rowerów majš być obsługiwane przez Fińskš Agencję Bezpieczeństwa Drogowego (Trafi). Elektroniczny system składania wniosków o dopłatę ma ruszyć 1 lipca 2018 roku. O dopłatę w 2018 roku będzie się można starać, jeœli zakupu dokona się po 1 kwietnia.

Pienišdze majš być wypłacane ze œrodków przeznaczonych na wspieranie zakupów samochodów elektrycznych i zamianę samochodów zasilanych benzynš na auta elektryczne.

Propozycja resortu transportu to element rzšdowego planu, którego celem jest zachęcenie Finów do jazdy rowerem i pokonywanie niewielkich dystansów pieszo - co ma przyczynić się do poprawy stanu œrodowiska naturalnego.

Centroprawicowy rzšd Finlandii zamierza również doprowadzić do szerszego wykorzystania odnawialnych Ÿródeł energii.