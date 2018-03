Bank Światowy: Zmiany klimatyczne zmuszą do migracji 143 mln osób

143 miliony mieszkańców Azji Południowej, Afryki subsaharyjskiej i Ameryki Łacińskiej może w cišgu najbliższych dziesięcioleci zostać zmuszonych do migracji w zwišzku ze zmianami klimatycznymi - alarmuje w przygotowanym przez siebie raporcie Bank Œwiatowy.

Raport dotyczšcy migracji spowodowanych zmianami klimatycznymi wymienia susze, zmniejszajšce się zbiory i podniesienie poziomu mórz jako czynniki, które spowodujš, że miliony osób będš zmuszone do migracji na tereny, które sš całkowicie nieprzygotowane do przyjęcia imigrantów.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Do zmiany miejsca zamieszkania może zostać zmuszonych 86 milionów mieszkańców Afryki subsaharyjskiej, 40 milionów mieszkańców Azji Południowej i 17 milionów mieszkańców Ameryki Łacińskiej. To tereny zamieszkiwane dziœ przez 55 proc. ludnoœci œwiata.

- Każdego dnia zmiany klimatyczne stajš się coraz większym ekonomicznym, społecznym i egzystencjalnym zagrożeniem dla państw i ich mieszkańców - przekonuje dyrektor generalna Banku Œwiatowego Kristalina Georgiewa. Jak dodaje zmiany klimatyczne coraz częœciej stajš się powodem migracji, zmuszajšc rodziny i całe społecznoœci do szukania bardziej przyjaznych miejsc do życia.

Z raportu Banku Œwiatowego dowiadujemy się, że wiele terenów zurbanizowanych musi przygotować się na napływ fal imigrantów tworzšc dla nich bazę mieszkaniowš, a także rozbudowujšc infrastrukturę transportowš, system œwiadczeń społecznych, a także zwiększajšc liczbę dostępnych miejsc pracy.

Bank Œwiatowy apeluje, aby - oprócz działań zmierzajšcych do redukcji emisji gazów cieplarnianych, rzšdy krajów zagrożonych masowymi migracjami ludzi podjęły działania zmierzajšce do uporania się z tym problemem poprzez włšczenie tego czynnika do swoich planów rozwoju.

Nawet jednak, gdyby udało się zredukować skutki zmian klimatycznych, Bank Œwiatowy szacuje, że i tak do migracji może zostać zmuszonych od 31 do 72 milionów osób w wymienionych wyżej regionach.