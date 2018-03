Dbajmy o wodę, zadbamy o siebie. Światowy Dzień Wody

Œwiatowy Dzień Wody to œwięto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, obchodzone corocznie 22 marca. Ma przypominać, że wielu mieszkańców naszej planety cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

W 2010 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję, według której dostęp do czystej wody jest prawem człowieka. Tymczasem słodka woda przestała być zasobem odnawialnym. Zużywamy jej więcej i szybciej, niż jest w stanie się odtworzyć. Choć Ziemia w ok. 70 proc. pokrywa woda, zaledwie 2,5 proc. to woda słodka, która nadaje się do picia. Jest ona zatem naszym skarbem, o który powinniœmy dbać.

Tegoroczny temat œwięta - Natura dla wody - bada, w jaki sposób możemy wykorzystać przyrodę do przezwyciężenia trudnoœci zwišzanych z wodš w XXI wieku.

Na całym œwiecie obserwować możemy, że szkody w œrodowisku wraz ze zmianami klimatycznymi, napędzajš kryzysy zwišzane z wodš. Powodzie, susze i zanieczyszczenie wody to coraz większy problem w zwišzku z zdegradowanš roœlinnoœciš, glebš, rzekami i jeziorami.

Gdy zaniedbujemy nasze ekosystemy, utrudniamy także zapewnienie sobie wody potrzebnej do przetrwania i rozwoju.

Metody oparte na przyrodzie mogš rozwišzać wiele problemów zwišzanych z wodš. Musimy robić o wiele więcej dzięki "zielonej" infrastrukturze i harmonizować jš z "szarš" infrastrukturš wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.

Odtwarzanie lasów, łšk i naturalnych terenów podmokłych, połšczenie rzek z obszarami zalewowymi, tworzenie buforów wegetacyjnych wzdłuż cieków wodnych, to wszystko przykłady, które pomagajš w zarzšdzaniu dostępnoœciš i jakoœciš wody. Większoœć rozwišzań opartych na naturze zasadniczo angażuje zarzšdzanie roœlinnoœciš, glebami lub mokrymi terenami, w tym rzekami i jeziorami.

Rozwišzania oparte na naturze nie sš panaceum na wyzwania zwišzane z wodš, z którymi mamy do czynienia w miarę wzrostu liczby ludnoœci na œwiecie, ale mogš zapewnić innowacyjne i opłacalne rozwišzania w zakresie uzupełniania niedostatecznej lub starzejšcej się infrastruktury wodnej.

Jak to wyglšda w praktyce?

Dostępnoœć i zaopatrzenie w wodę:

Magazynowanie wody przez naturalne mokradła, nawadnianie gleby lub doładowywanie wód gruntowych może być bardziej zrównoważone i opłacalne niż szara infrastruktura, taka jak zapory.

Jakoœć wody:

Zanieczyszczenie z rolnictwa może zostać drastycznie zmniejszone przez rozwišzania, takie jak rolnictwo konserwatorskie, które chroni glebę przed erozjš czy pasy ziemi wzdłuż cieków wodnych obsadzonych rodzimymi drzewami i krzewami.

Zarzšdzanie ryzykiem:

Skutki zmian klimatu takie jak ekstremalne powodzie mogš być łagodzone przez szereg naturalnych rozwišzań, takich jak bufory nadbrzeżne lub łšczenie rzek z obszarami zalewowymi.

Zastosowanie niektórych rozwišzań opartych na naturze tworzy tak zwanš "zielonš infrastrukturę”, czyli naturalne lub półnaturalne systemy, które dajš nam takie same lub podobne korzyœci w stosunku do konwencjonalnej, zbudowanej przez człowieka "szarej infrastruktury".

Rozwišzania oparte na naturze często przynoszš korzyœci wykraczajšce poza usługi zwišzane z wodš. Na przykład zbudowane tereny podmokłe wykorzystywane do oczyszczania œcieków mogš dostarczyć biomasę do produkcji energii, poprawić bioróżnorodnoœć i stworzyć przestrzeń rekreacyjnš i zwišzane z tym zatrudnienie.