Nowa Zelandia będzie przyjmować uchodźców klimatycznych

Premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern zapowiedziała stworzenie specjalnych wiz dla mieszkańców wysp na Pacyfiku, którzy będš musieli uciekać ze swoich domów z powodu podnoszenia się poziomu mórz i oceanów spowodowanego zmianami klimatycznymi - informuje "The Economist".

Tym samym Nowa Zelandia stałaby się pierwszym na œwiecie krajem, który będzie przyjmował uchodŸców uciekajšcych ze swoich krajów z powodu zmian klimatycznych - zauważa "The Economist".

Poniżej dalsza częœć artykułu

Rocznie Nowa Zelandia planuje przyznawać ok. 100 wiz dla "uchodŸców klimatycznych".

Konwencja Genewska z 1951 roku dotyczšca statusu uchodŸców nie wskazuje zmian klimatycznych jako podstawy do przyznawania azylu. Agencja ONZ zajmujšca się uchodŸcami - UNHCR (Urzšd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw UchodŸców) jest przeciwna poszerzaniu definicji uchodŸcy o osoby uciekajšce przed zmianami klimatu, ponieważ już dziœ agencji brakuje œrodków na pomoc dla 22,5 mln uchodŸców na całym œwiecie.

"The Economist" przypomina, że według szacunków Uniwersytetu Organizacji Narodów Zjednoczonych do 2050 roku na œwiecie będzie ok. 200 milionów imigrantów klimatycznych.

W najgorszej sytuacji sš mieszkańcy wysp na Pacyfiku. Pod wodš zniknšć mogš m.in. Kiribati, Tuvalu i Wyspy Mashalla.