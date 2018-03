Żubr Wojtek znów uciekł z Puszczy Białowieskiej

Żubr Wojtek, który już raz został schwytany i wywieziony do Puszczy Białowieskiej, kolejny raz uciekł do swojej ulubionej wsi Budy.

Znany w całej Polsce żubr Wojtek wrócił do podlaskich Bud. Imię nadali mu mieszkańcy wsi, którzy polubili pojawiajšce się w ich okolicy zwierzę. Żubr stał się także atrakcjš turystycznš.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Władze Białowieskiego Parku Narodowego zaniepokojone sš jednak faktem, że tak duże i dzikie zwierzę porusza się w sposób niekontrolowany wœród ludzi. Żubry potrafiš biegać z prędkoœciš do 40 kilometrów na godzinę, mogš przeskoczyć także dwumetrowe przeszkody.

Żubr Wojtek został już raz zwabiony do pułapki ze smakołykami i odwieziony do Puszczy. Pomimo tego, po tygodniu wrócił do swojej ulubionej wsi.

Jak powiedziała w rozmowie z TVN24 Katarzyna Daleszczyk z parku narodowego, takie zwierzę nie powinno przebywać wœród ludzi. - Jest to jednak dzikie zwierzę, nie boi się ludzi, co nie znaczy, że jest oswojony - mówi Daleszczyk. - Powinno się podziwiać go jedynie z daleka - dodaje. Jak zaznaczyła Daleszczyk, żubr od kilku miesięcy odwiedza wieœ budy, gdyż czuje się tam zadomowiony. Mimo tego, częœć mieszkańców obawia się tak wielkiego zwierzęcia, gdyż nikt nie może zapewnić, że nikogo nie skrzywdzi.

Żubr Wojtek zostanie ponownie schwytany i wywieziony dużo dalej, aby nie mógł znaleŸć drogi powrotnej.

Wojtek jest jednym z kilkuset żubrów, które zamieszkujš Puszczę Białowieskš. Jak informujš mieszkańcy wsi Budy, żubr odwiedza okoliczne gospodarstwa niemal codziennie, gdyż ma tam łatwy dostęp do jedzenia. Czuje się tam już na tyle zadomowiony, że wchodzi na niektóre podwórka i zaglšda do okien.

Żubr Wojtek wraca w te okolice każdej zimy, gdy w lesie trudno jest o pożywienie.