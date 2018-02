Inwazja błękitnych smoków na australijskiej plaży

Setki błękitnych smoków wyrzuciły wody na plaże Freshwater i Curl Curl w Sydney. Plażowicze zostali ostrzeżeni, by pod żadnym pozorem nie dotykać tych pięknych stworzeń - jad, który majš na odnóżach może spowodować nawet œmierć.

Błękitne smoki to morskie œlimaki Glaucus atlanticus, znane również jako niebieskie anioły lub morskie jaskółki.

Dzięki gazom nagromadzonym w żołšdku pływajš stopš w górę - w ten sposób spędzajš większoœć życia, a jasnoniebieska stopa czyni je niewidocznymi na tle wody.

Błękitne smoki majš bardzo silnš broń. Żerujš między innymi na żeglarzu portugalskim - silnie parzšcym rurkopławie. Jad rurkopława zostaje na końcach wypustek odnóży smoka, który jest na niego uodporniony.

Przechowywany na odnóżach jad służy œlimakowi jako broń, gdy jakiœ przeciwnik ma na niego apetyt. Błękitny smok może go również użyć w chwili schwytania go przez człowieka - działanie jadu jest na tyle silne, że może być groŸne dla życia.

Smoki dorastajš do trzech centymetrów. Inwazja taka jak w Sydney zdarza się co jakiœ czas - to tak zwana "błękitna fala". Œlimaki kończš w niej swój żywot po uderzeniu o brzeg.