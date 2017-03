Pięta: ZNP przyłącza się do propagandy homoseksualnej

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Pięta

Foto: Fotorzepa/ Tomasz Jodłowski

ZNP to "środowiska postkomunistyczne, lewicowe, aprobujące różnego rodzaju akcje genderowe i przyłączające się do różnych form propagandy homoseksualnej", strajk nauczycieli to nawiązanie do protestów z Dnia Kobiet, a Sławomir Broniarz "broni swoich wysokich honorariów" - powiedział poseł PiS Stanisław Pięta w wywiadzie dla Fronda.pl