W Szwecji będą uczyć programowania w podstawówkach

Szwecja ma reputację kraju dobrze rozwiniętego, jeśli chodzi o radzenie sobie z najnowszymi technologiami, ale nie osiada na laurach. Minister edukacji Gustav Fridolin zapowiedział właśnie, że chce, by dzieci jeszcze wcześniej uczyły się kompetencji związanych z technologiami.

Zmiany w programie szkolnym mają wejść w życie najpóźniej od lipca 2018. Szwedzki minister edukacji zaznaczył, że zajęcia będą przydatne nie tylko dla tych dzieci, które chcą w przyszłości zajmować się programowaniem, ale dla wszystkich - jako zwiększenie ich kompetencji związanych z komputerami. - Nie chodzi o to, by tylko było więcej programistów, ale by więcej osób był przygotowanych do pracy tam, gdzie programowanie będzie istotne - powiedział w rozmowie z thelocal.se.

Razem z programowaniem, szkoły wdrożą program uczenia rozróżniania właściwych od nieprawdziwych źródeł w internecie. Temat jest w Szwecji szczególnie gorący.

- Zauważyliśmy pewną naiwność, jeśli chodzi o społeczeństwo informacyjne - że cała wiedza jest w odległości jednego kliknięcia, więc nie musimy wiedzieć tyle, ile potrzebowaliśmy kiedyś - powiedział Gustav Fridolin.

Jest dokładnie przeciwnie. Potrzebujemy podstawowej wiedzy jeśli chodzi o czytanie, pisanie i liczenie, więc nie możemy być oszukani. Ale potrzebujemy także rozwijania naszego krytycyzmu wobec źródeł. Dziś powinno się mieć taką umiejętność już w wieku dziesięciu lat - przekonuje minister. Musimy wiedzieć, komu ufać, jaka jest różnica między poważnymi mediami, a propagandowymi - dodał.

Sondaż Ipsos pokazał ostatnio, że 80 procent Szwedów uważa, iż tzw. "fake-newsy" mają wpływ na postrzeganie przez nich podstawowych faktów, a większość obywateli nie wierzy, by artykuły prasowe były całkowicie prawdziwe.