Ubędzie godzin wychowania fizycznego

Jak przekonać szefa do awansu?

Uczniowie starszych klas podstawówki (IV–VIII) i szkół ponadpodstawowych oprócz obowiązkowych zajęć klasowo-lekcyjnych, na których będzie realizowana podstawa programowa, wybiorą zajęcia sportowe, rekreacyjno-zdrowotne, taneczne lub aktywną turystykę. Chodzi o to, by czerpali przyjemność z ruchu. Tak przewidziano w rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych form zajęć wychowania fizycznego.

Zajęcia do wyboru mają być prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, a nawet międzyklasowych, czyli dla dzieci w różnym wieku. Łączenie zajęć w bloki ułatwi zaś organizację wyjazdów, np. na narty czy żagle. Przygotowanie i przedstawienie propozycji zajęć to zadanie dyrektora szkoły. Powinien on uwzględnić potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania, osiągnięcia oraz uwarunkowania lokalne i tradycje.

Zajęcia klasowo-lekcyjne mają być prowadzone w wymiarze nie mniejszym niż dwie godziny lekcyjne tygodniowo w szkołach podstawowych. Uczniom szkół ponadpodstawowych ma wystarczyć jedna godzina.

Podobne regulacje obowiązywały do tej pory, z tą różnicą, że uczniowie do końca gimnazjum mieli dwie godziny zajęć klasowych. O rok wcześniej ubędzie więc jedna obowiązkowa godzina wuefu.

podstawa prawna: rozporządzenie MEN z 29 czerwca 2017 r. DzU z 5 lipca 2017 r., poz. 1322