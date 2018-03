Prezes Kaczyński popiera ważną dla uczelni reformę Gowina

Jarosław Gowin może być spokojny o los reformy szkolnictwa wyższego.

Złożona w Sejmie wersja projektu ustawy reformujšcej szkolnictwo wyższe zdaniem Jarosława Kaczyńskiego nie zagraża samorzšdnoœci uczelni.

– Sprawa tej ustawy była powodem różnych kontrowersji, ale chcę jasno i wyraŸnie powiedzieć, że ja tę ustawę popieram i uczynię wszystko, żeby przeszła – zapowiedział prezes PiS na œrodowej konferencji prasowej.

Przypomniał, że ustawa miała różne wersje, ale ta ostateczna jest dobra.

– Nie zagraża małym uczelniom, nie stoi w sprzecznoœci z politykš zrównoważonego rozwoju. Stwarza szansę na to, żeby niezbyt efektywny i mocno spetryfikowany system został naprawiony – podkreœlił Jarosław Kaczyński.

Jednš z licznych zmian wprowadzonych ostatnio do projektu jest ta dotyczšca pensum dydaktycznego. Dla lektorów i instruktorów wynosić ma maksymalnie 540 godzin dydaktycznych rocznie. Tymczasem jeszcze w styczniu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapowiedziało, że obniży pensum dydaktyczne dla wszystkich pracowników dydaktycznych uczelni z 540 do 360 godzin dydaktycznych.

– Od poczštku mówiliœmy, że okreœlimy tylko pułap pensum. Dla pracowników dydaktycznych to będzie 240 godzin. Dla okreœlonych grup, czyli lektorów albo instruktorów, chcemy zachować rzeczywiœcie dotychczasowe rozwišzanie, czyli 540 godzin – powiedział na wtorkowej konferencji prasowej Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Wiceminister Piotr Müller dodał zaœ, że to właœnie lektorzy i instruktorzy zostanš objęci największymi podwyżkami od stycznia 2019 r. Obecnie wynagrodzenie minimalne w tej grupie wynosi 2375 zł. Od nowego roku będzie to 3205 zł.

Według obecnych przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym roczny wymiar zajęć dydaktycznych dla pracowników dydaktycznych zatrudnionych na stanowiskach lektorów i instruktorów lub równorzędnych wynosi od 300 do 540 godzin dydaktycznych; dla pracowników dydaktycznych od 240 do 360 godzin dydaktycznych, a dla pracowników naukowo-dydaktycznych – od 120 do 240 godzin.

W najnowszej wersji projektu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym zwanej ustawš 2.0 roczny wymiar zajęć dydaktycznych wynieœć ma do 240 godzin dydaktycznych dla pracownika badawczo-dydaktycznego; do 360 godzin dydaktycznych dla pracownika dydaktycznego i do 540 godzin dla pracownika dydaktycznego zatrudnionego na stanowisku lektora lub instruktora. Zniknie więc dolna granica pensum.

– To rozsšdne rozwišzanie. O wysokoœci pensum powinien decydować rektor lub dziekan w ten sposób, by pracownicy naukowi mieli czas na badania, nie tylko na dydaktykę. Dobrze więc, że ustawa wyznaczy tylko górnš jego granicę – uważa prof. Łukasz Niesiołowski-Spano z ruchu Obywatele Nauki.

etap legislacyjny: przed pierwszym czytaniem