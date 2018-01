Projekt ustawy reformującej szkolnictwo wyższe - co się zmieniło po konsultacjach

To uczelnia zadecyduje, czy na naukę na studiach zaocznych trzeba poœwięcić więcej czasu – mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Müller.

Rz: W przyszłym tygodniu premier Jarosław Gowin upubliczni projekt ustawy reformujšcej szkolnictwo wyższe po konsultacjach. Co się zmieniło? Czy ministerstwo zrezygnowało z wydłużenia studiów niestacjonarnych?

Piotr Müller: Wycofaliœmy się z tego rozwišzania pod wpływem uwag, które otrzymaliœmy ze œrodowiska akademickiego. Ustawa oczywiœcie będzie przewidywała, że studia niestacjonarne, nazywane kiedyœ też zaocznymi, mogš być dłuższe. Ale wydłużenie to nie będzie obowišzkowe. Teraz funkcjonuje podobne rozwišzanie. Uczelnia powinna decydować, czy jakoœć kształcenia wymaga, wydłużenia nauki na tym konkretnym kierunku. Pojawiały się argumenty, że gdy kształcenie odbywa się w cišgu tygodnia, liczba godzin zajęć jest zbliżona do liczby godzin na studiach dziennych. Wzięliœmy też pod uwagę, że osoby, które chcš uzupełnić swoje wykształcenie, musiałyby poœwięcić na to dłuższy czas. A sš to często ludzie z doœwiadczeniem zawodowym, pracujšce.

O jakoœć kształcenia zadbamy jednak inaczej. Chcemy, by działania Polskiej Komisji Akredytacyjnej były skuteczniejsze. Będziemy bacznie przyglšdać się szkołom wyższym, które prowadzš wyłšcznie studia niestacjonarne. Chcemy sprawdzać, czy kształcenie na nich odbywa się na wystarczajšco wysokim poziomie.

Doszliœmy też do wniosku, że wydłużenie studiów niestacjonarnych niekoniecznie mogłoby wpłynšć na ich jakoœć. Sposobów na ominięcie projektowanego przepisu byłoby wiele, np. zjazdy mogłyby się odbywać rzadziej niż dotychczas, nie przybyłoby godzin zajęć. Być może zmiana rzeczywiœcie doprowadziłaby do podniesienia kosztów kształcenia. Te argumenty przeważyły.

Czy ministerstwo planuje wprowadzenie minimalnej liczby godzin zajęć na studiach?

Nie, ponieważ zmienia się sposób kształcenia. Wiele materiałów można uzyskać samodzielnie. Niekoniecznie trzeba być fizycznie na wykładach, by zdobyć wiedzę. Przybywa też form kształcenia w postaci krótkich cykli. Nie możemy tego ignorować.

Z drugiej jednak strony nie możemy zamykać oczu na to, że częœć uczelni bardzo zaniża wymagania.

Kontrowersje dotyczyły także wprowadzenia egzaminów wstępnych.

Uczelnie będš mogły wprowadzić egzaminy wstępne, ale nie będš musiały. Chcemy zaproponować, by szkoły wyższe mogły weryfikować umiejętnoœci kandydatów na studia. Ale – co wymaga podkreœlenia – wyniki z matury wpłynš na co najmniej 50 proc. punktów podczas postępowania rekrutacyjnego. Egzamin dojrzałoœci będzie miał wcišż kluczowe znaczenie. Z wyjštkiem uczelni artystycznych czy sportowych, które będš mogły przyjmować tylko na podstawie egzaminów wstępnych. Ale tak jest i obecnie.

Na kierunkach sportowych i artystycznych wyniki z matury nie będš miały żadnego znaczenia?

Jeżeli tak zadecyduje uczelnia, to nie, tak jak obecnie. Trzeba będzie po prostu zdać egzamin dojrzałoœci i podejœć do egzaminu. Warto podkreœlić, że większoœć rektorów deklaruje, że nie wprowadzi egzaminów wstępnych na kierunki, na których obecnie wystarcza matura. Uważajš, że na większoœci kierunków matura wystarczajšco weryfikuje wiedzę kandydatów.

Uwagi zgłaszane podczas konsultacji dotyczyły też nowego organu – rady uczelni. Został w projekcie?

Podtrzymujemy stanowisko, że jest on potrzebny. Nieco zmodyfikujemy jego kompetencje, szanujšc istniejšcš w Polsce tradycję akademickš. Rada uczelni nie będzie pełniła funkcji rady nadzorczej. Zresztš nigdy nie chcieliœmy, żeby miała takie kompetencje. Ma po prostu pomóc w zarzšdzaniu uczelniš. Tak jak od poczštku zakładaliœmy – ma być wybierana przez wspólnotę akademickš. Szczegóły tych zmian poda w poniedziałek premier Jarosław Gowin.

Ale skład pozostanie ten sam? Czy w radzie będš zasiadać między innymi osoby spoza uczelni?

Na tym etapie projekt zakłada, że ponad połowę jej składu będš stanowić osoby spoza uczelni, ale wybrane przez senat uczelni.

Zmieniš się kompetencje rektora?

Dokonaliœmy pewnych korekt, ale rektor nadal będzie miał mocne kompetencje, gdyż jest wybierany przez wspólnotę akademickš. Senat uczelni będzie mógł złożyć wniosek o jego odwołanie. Rektor powinien mieć permanentne zaufanie społecznoœci akademickiej.

PiS krytykowało projektowane rozwišzania, m.in. ze względu na to, że rektor miał decydować o obsadzie wszystkich ważnych stanowisk.

Ale jednoczeœnie będzie poddany podwójnej kontroli – senatu oraz rady uczelni. Większe kompetencje to też większa weryfikacja decyzji rektora.

Czy sš zmiany dotyczšce habilitacji?

Mogę zdradzić, że habilitacja nie będzie obowišzkowa – tak jak w pierwotnym projekcie. Nie rezygnujemy też ze zniesienia minimów kadrowych. Nie chcemy, by od liczby doktorów czy doktorów habilitowanych zależały uprawnienia. Nacisk będziemy kłaœć na jakoœć badań naukowych. To od nich będzie zależało, czy uczelnia może nadawać stopnie naukowe.

Na wniosek zwišzków zawodowych doprecyzowaliœmy, że nie będzie możliwoœci, by na podstawie wewnętrznych regulacji wprowadzać obowišzek habilitacji. Nadal też zachowujemy trzy œcieżki kariery: dydaktycznš, badawczo-dydaktycznš i badawczš. Na stanowisku profesora dydaktycznego nadal będzie można zatrudniać doktorów bez habilitacji. Tak samo w przypadku œcieżki badawczo-dydaktycznej.

Przedstawiciele uczelni regionalnych obawiali się marginalizacji. Ministerstwo temu zaradzi?

Już w pierwotnym projekcie przewidziany był pakiet dla uczelni regionalnych, tzw. regionalna inicjatywa doskonałoœci. Przebudowaliœmy jš. Zadbaliœmy o to, by każdy region miał zagwarantowanš pulę œrodków na rozwój szkolnictwa wyższego i nauki.

Mniejsze, ale zarazem słabsze uczelnie obawiały się, że nie będš mogły nadawać tytułu doktora.

Stopień doktora będš mogły nadawać tylko uczelnie, które majš co najmniej ocenę B+ w danej dyscyplinie. Ale zmiana została przesunięta w czasie. W pierwotnej wersji projektu gorzej oceniane uczelnie miały utracić uprawnienia do doktoryzowania już od paŸdziernika. Zadecydowaliœmy, by mogły utrzymać te uprawnienia aż do 2021 r., kiedy zostanie przeprowadzona ewaluacja na nowych zasadach. Wyjštkiem sš te uczelnie, które majš kategorię C i uprawnienia habilitacyjne. Utracš one prawo do habilitowania wraz z wejœciem w życie ustawy.

Czy zmiany zostały wprowadzone pod wpływem partnerów społecznych, czy raczej koalicjanta?

Wszystkie głosy sš brane pod uwagę. Ja sam jestem zwišzany z Prawem i Sprawiedliwoœciš. Pamiętajmy, że to Sejm będzie głosował nad projektem. Posłowie powinni być więc przekonani, że rozwišzania sš dobre. Cieszš nas konstruktywne uwagi posłów – w ten sposób nasz projekt będzie o wiele lepszy.

Czy przewidujš państwo kolejne zmiany?

Projekt jest przedmiotem wielu dyskusji i z chęciš dokonujemy zmian, które sš w stanie poprawić jego wartoœć.

—rozmawiała Katarzyna Wójcik