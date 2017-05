Rosja: Ambasador z czarnej listy do Ameryki

Mil.ru [CC BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)] / Anatolij Antonow ma być nowym ambasadorem Rosji w USA

Foto: ROL

Kreml chce wysłać nowego przedstawiciela do USA. Jest on persona non grata w Unii Europejskiej i Kanadzie.