Niemcy: Trudna misja Morawieckiego

W relacjach z Warszawš Berlin wybiera sprawdzonš strategię przeczekania w nadziei na lepsze czasy.

Premier Morawiecki będzie dzisiaj wyjaœniał w Berlinie polski punkt widzenia w sprawie Unii Europejskiej, przekonywał o niecelowoœci budowy Nord Stream 2. Mówił o tym w czwartkowym wywiadzie dla dziennika „Die Welt".

Wspomniał o reperacjach i tłumaczył, że druga nitka gazocišgu przez Bałtyk tworzy całkiem niepotrzebne nowe ogniska konfliktu. Przede wszystkim dlatego, że Rosja będzie mogła wyłšczyć gazocišg biegnšcy przez Ukrainę i następnie zaostrzać według własnego uznania konflikt z Kijowem. W jego ocenie wojna rosyjsko-ukraińska stałaby się bardziej prawdopodobna.

Mało prawdopodobne, aby takie argumenty wpłynęły na zmianę stanowiska Berlina, który twierdzi niezmiennie, że Nord Stream 2 jest projektem komercyjnym, a nie politycznym. Nie ma więc powodu do interwencji i jeżeli ktoœ ma zastrzeżenia, powinien szukać zrozumienia w Brukseli. W zgodnej opinii niemieckich ekspertów sprawa jest przesšdzona i tutaj premier Morawiecki nie może liczyć na sukcesy.

Polsko-niemiecka lista spraw spornych jest długa. Pocieszajšce jest, iż przestała się już wydłużać. Jeszcze nie tak dawno na Warszawa toczyła z Berlinem zacięte boje, domagajšc się oficjalnego przyznania Polakom w Niemczech statusu mniejszoœci narodowej oraz zwiększenia obecnoœci języka polskiego w szkołach i przestrzeni publicznej. Niemcy ustšpili nieco w sprawie języka i temat zniknšł z oficjalnej agendy.

Warszawa znacznie złagodziła ostatnio ton w sprawie reparacji wojennych od Niemiec. W czasie niedawnej wizyty ministra Jacka Czaputowicza uzgodniono w Berlinie, że tematem zajmie się komisja historyków. Bez względu na to, do jakich dojdzie wniosków raczej w dalszej niż bliższej przyszłoœci, o reparacjach będzie cicho we wzajemnych relacjach.

Podobnie było przed laty w sprawie upamiętnienia niemieckich wypędzonych i budowy w Berlinie ich muzeum. Erika Steinbach rozpalała wtedy wyobraŸnie wielu polskich polityków. Kto dzisiaj o tym pamięta? Mimo że wielkie muzeum w Berlinie będzie niedługo gotowe.

Osłabły nieco emocje w sprawie imigracji i żšdań kierowanych z Berlina do Polski do okazania solidarnoœci poprzez przyjęcie imigrantów w kwocie zadeklarowanej przez poprzedni rzšd.

Nie inaczej jest w sprawie oceny stanu praworzšdnoœci w Polsce. Kilka miesięcy temu kanclerz Angela Merkel podkreœlała, że nie można trzymać języka za zębami. Dzisiaj mówi, że docenia „intensywne rozmowy polskiego rzšdu z Brukselš". Berlin nie chce być stronš sporu w tej sprawie. W sumie zarówno Berlin, jak i Warszawa nie kryjš, że obu stolicom zależy na poprawie mocno nadwyrężonych stosunków. Angela Merkel poœwięciła tej sprawie kilka dni temu niemal w całoœci swój cotygodniowy podcast.

Potwierdziła wczeœniejsze słowa szefa dyplomacji Sigmara Gabriela o niemieckiej odpowiedzialnoœci za Holokaust, obozy i ludobójstwo, co zostało dobrze przyjęte w Warszawie, w niektórych kręgach jako sukces polskiej polityki. Mało ważne, że niemieccy politycy właœnie od podobnych deklaracji rozpoczynajš od dawna każdš oficjalnš wizytę w Polsce.

Zresztš o wadze partnerskich relacji z Polskš mowa jest w zawartej właœnie umowie koalicyjnej rzšdu kanclerz Merkel. Po raz pierwszy tak obszernie w takim dokumencie. Zdaniem Dietera Bingena, szefa Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmsztadzie, zapisy w umowie sš szansš na realizację budowy w Niemczech pomnika polskich ofiar II wojny.

Przy tym wszystkim nikt w Berlinie nie ma złudzeń, że naprawa relacji z Polskš jest obecnie niemożliwa. – Rekonstrukcja polskiego rzšdu nie oznacza w żadnym stopniu zwrotu w kierunku swego rodzaju „soft PiS". Co więcej, nowa retoryka i pewna elastycznoœć służyć ma zapewnieniu cišgłoœci i dalszym reformom – pisze w najnowszym opracowaniu Kai-Olaf Lang, najbardziej znany niemiecki ekspert ds. polskich rzšdowej fundacji Wissenschaft und Politik.

Jego zdaniem premier Morawiecki nie działa na scenie międzynarodowej jak polityk, który uwolnił się od obowišzujšcej w Polsce ideologii. Szansę na polepszenie wzajemnych relacji widzi w zacieœnieniu współpracy w sprawach energetycznych z udziałem innych państw naszego regionu, a także współpracy w dziedzinie nowych technologii.

– To wszystko pobożne życzenia. Merkel i jej rzšd stosować będzie sprawdzonš już w przeszłoœci strategię przeczekania – mówi „Rzeczpospolitej" anonimowo jeden z niemieckich polityków.