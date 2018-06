Dr Patrycja Grzebyk: USA podważyły autorytet Rady Praw Człowieka

- Nie możemy zapomnieć, że zarówno wcześniejsza Komisja Praw Człowieka, jak i obecna Rada Praw Człowieka mają na swoim koncie znaczące sukcesy - mówi dr Patrycja Grzebyk, politolog z Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW.

„Rzeczpospolita”: Stany Zjednoczone wystąpiły z Rady Praw Człowieka ONZ. Dlaczego?

Dr Patrycja Grzebyk: To wynik krytyki, jaka spada nie tylko na Stany Zjednoczone, ale również ich sojusznika – Izrael. Oba państwa dość regularnie są oskarżane na forum ONZ o nieprzestrzeganie praw człowieka. Kilka dni temu wysoki komisarz ONZ ds. praw człowieka potępił USA za praktykę rozdzielania dzieci od rodziców, którzy są nieudokumentowanymi imigrantami. Z kolei Izrael jest potępiany m.in. za politykę względem Palestyny, gdzie na okupowanym terytorium budowane są nowe osiedla, w których mają mieszkać przenoszeni na ten teren Izraelczycy. To potępianie Stanów Zjednoczonych czy Izraela usztywniało stanowisko amerykańskiej administracji i można było się spodziewać, że to wpłynie na postawę USA.

Co teraz stanie się z Radą Praw Człowieka?

Amerykanie swoją decyzją krzywdzą samych siebie, bo już nie będą mieli wpływu na rezolucje i procedury, których będzie używać Rada. Choć w pewnym stopniu cała sytuacja zaszkodzi też Radzie, bo jej autorytet został podważony przez stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Została nazywana „pełną hipokryzji, wyrachowaną organizacją, która jest parodią praw człowieka” – to słowa ambasador Nikki Haley, stałej przedstawicielki USA w ONZ. Kiedy Rada została powołana w 2006 r. przez Zgromadzenie Ogólne, miała zastąpić skompromitowaną Komisję Praw Człowieka, w której składzie wielokrotnie znajdowały się państwa łamiące prawa człowieka. Dziś próbuje się zdyskredytować Radę tak jak jej poprzedniczkę.

Po co przy ONZ funkcjonują takie organy?

Nie możemy zapomnieć, że zarówno wcześniejsza Komisja Praw Człowieka, jak i obecna Rada Praw Człowieka mają na swoim koncie znaczące sukcesy. To właśnie sporządzane przez nie raporty dotyczące Korei Północnej sprawiły, że sprawa tego państwa pojawiła się w programie Rady Bezpieczeństwa – nie tylko jako problem nieproliferacji broni nuklearnej, ale także jako problem naruszania praw człowieka i popełniania zbrodni przeciwko ludzkości. Niestety od lat widzimy, że te argumenty dotyczące konieczności przestrzegania praw człowieka przestają działać. Państwa coraz mniej się tym przejmują, tym bardziej kiedy widzą, że duże mocarstwa, jak np. USA, praw człowieka nie szanują. Jednocześnie jednak społeczność międzynarodowa potrafiła wyrazić dezaprobatę dla działań stałych członków Rady Bezpieczeństwa, o czym świadczyły przegrane przez Rosję w 2016 r. wybory do Rady Praw Człowieka na kolejną kadencję ze względu na sposób prowadzenia działań zbrojnych w Syrii.