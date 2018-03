Czterech polskich dyplomatów wyrzuconych z Rosji

Ambasador RP w Moskwie Włodzimierz Marciniak został poinformowany przez MSZ Rosji, że czterech dyplomatów ma opuœcić kraj do 7 kwietnia.

MSZ Rosji dziœ rano wezwało do siedziby MSZ polskiego ambasadora. Podobne zaproszenie otrzymali ambasadorowie mi.n. Niemiec i Francji.

"Informujemy, że 30 marca 2018 roku ambasador RP w Moskwie, Włodzimierz Marciniak został zaproszono do MSZ Federacji Rosyjskiej, gdzie poinformowano go o uznanie czterech członków polskiego personelu dyplomatycznego za osoby niepożšdane na terytorium Rosji. Polscy dyplomaci powinni opuœcić terytorium Rosji do dnia 7 kwietnia 2018 roku" - poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

pic.twitter.com/OxBLPhQVYf — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP ???? (@MSZ_RP) 30 marca 2018

"Zgodnie z uzyskanš informacjš działania strony rosyjskiej stanowiš odpowiedŸ na decyzję polskiego MSZ z dnia 26 marca 2018 roku o wydaleniu z Polski - na znak solidarnoœci z Wielkš Brytaniš - czterech dyplomatów rosyjskich. Podobne decyzje zostały przekazane dziœ ambasadorom m.in. Niemiec i Francji" - czytamy w komunikacie.

Siergiej Ławrow poinformował wczoraj, że z Rosji wydalonych będzie 60 amerykańskich dyplomatów. Dodatkowo cofnięto zgodę na funkcjonowanie Konsulatu Generalnego USA w Sankt Petersburgu.

Zdaniem Moskwy dyplomatyczne reakcje państw europejskich i USA to zaplanowana prowokacja wymierzona w ich kraj. Wielka Brytania twierdzi, że dysponuje dowodami œwiadczšcymi o powišzaniu rosyjskich służb z próba otrucia byłego agenta.