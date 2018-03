Kim Dzong Un przyjechał do Chin?

Kim Dzong Un złożył, utrzymywanš w sekrecie, wizytę w Pekinie - twierdzš trzy Ÿródła, na które powołuje się Bloomberg.

Gdyby informacje te się potwierdziły, byłaby to pierwsza od objęcia przez Kim Dzong Una władzy w 2011 roku jego zagraniczna podróż.

Na razie nie wiadomo jaki jest cel wizyty, z kim ma spotkać się w Chinach Kim Dzong Un i jak długo zamierza zostać w Państwie Œrodka. Bloomberg podkreœla, że nie może podać nazwisk swoich informatorów ze względu na "wrażliwy charakter" przekazanych przez nich informacji.

Wczeœniej agencja Kyodo News poinformowała, że specjalny pocišg pancerny przewiózł Kima do miasta Dandong, znajdujšcego się na chińsko-koreańskim pograniczu. Nippon TV pokazał z kolei przybycie do Pekinu pocišgu, który był bardzo podobny do tego, którym Kim Dzong Il, ojciec obecnego przywódcy Korei Północnej, przyjechał do stolicy Chin na krótko przed swojš œmierciš w 2011 roku.

Gdyby Kim Dzong Un rzeczywiœcie przyjechał do Chin, do jego wizyty w Państwie Œrodka doszłoby niedługo po tym, jak prezydent USA wyraził gotowoœć do spotkania z przywódcš Korei Północnej.

Wczeœniej, w 2017 roku, obaj przywódcy wielokrotnie sobie grozili w zwišzku z rosnšcym napięciem spowodowanym kolejnymi próbami rakietowymi przeprowadzanymi przez Pjongjang. Teraz jednak - w rozmowie z przedstawicielami Korei Południowej - Kim Dzong Un miał wyrazić gotowoœć do zaprzestania prób rakietowych, a także do rozmowy o denuklearyzacji Półwyspu.

W kwietniu Kim Dzong Un ma spotkać się z prezydentem Korei Południowej Moon Jae-inem na granicy między Koreami.