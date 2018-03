Czy prezydent Duda nie odebrał telefonu od Tillersona?

- Prezydent (Andrzej Duda) unika rozmowy z sekretarzem stanu (Rexem Tillersonem). Jeœli się mylę proszę zaprzeczyć - mówił do prezydenckiego ministra Pawła Muchy poseł PO Bartosz Arłukowicz. - Rex Tillerson był w Polsce kilka tygodni temu i rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudš - odpowiedział minister z Kancelarii Prezydenta.

Arłukowicz mówił o doniesieniach medialnych, zgodnie z którymi prezydent Andrzej Duda miał nie odebrać telefonu od sekretarza stanu Rexa Tillersona powołujšc się na zasadę ekwiwalencji (chodzi o to, że sekretarz stanu powinien kontaktować się ze swoim odpowiednikiem w Polsce - czyli ministrem spraw zagranicznych). Według informacji Tillerson miał dzwonić do polskiego prezydenta zanim ten podpisał ustawę o IPN. Prezydent miał odmówić rozmowy.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Paweł Mucha pytany o to przez Bogdana Rymanowskiego nie skomentował tych doniesień. Podkreœlił natomiast, że "za czasów Andrzeja Dudy doszło do dwóch wizyt amerykańskich prezydentów w Polsce - Baracka Obamy na szczycie NATO i wizytę Donalda Trumpa w Polsce w lipcu 2017 roku". - Pierwszy raz mamy amerykańskš Brygadę Pancernš w Polsce - dodał.

- Polsko-amerykańskie relacje majš się bardzo dobrze - zapewnił Mucha.

Dopytywany kilkukrotnie o to, czy Duda odebrał telefon od Tillersona, prezydencki minister nie udzielił odpowiedzi na to pytanie.

Do słów Muchy odniósł się poseł PSL Piotr Zgorzelski. - Relacje buduje się latami, niszczy się je w trakcie tygodni - stwierdził. Powołujšc się na rozmowę ze znajomym zwišzanym z Departamentem Stanu Zgorzelski powiedział, że usłyszał od niego, iż "jeœli nic się nie zmieni to odpowiedŸ (z USA) przyjdzie na 100-lecie obchodów polskiej niepodległoœci". Nie sprecyzował jednak jaka to będzie odpowiedŸ.

Zgorzelski dodał również, że jeœli prezydencki minister nie chce odpowiedzieć na pytanie o rozmowę z Rexem Tillersonem to on odpowie. - Prezydent Rzeczypospolitej nie chciał rozmawiać z Rexem Tillersonem a w uzasadnieniu podaliœcie zasadę ekwiwalencji - mówił do prezydenckiego ministra.

Powodem kryzysu w relacjach polsko-amerykańskich jest nowelizacja ustawy o IPN, która wprowadza karę do trzech lat więzienia za przypisywanie narodowi polskiemu - wbrew faktom - zbrodni popełnionych w czasie II wojny œwiatowej. Ustawa ta wywołała goršcy sprzeciw ze strony bliskiego sojusznika USA - Izraela - który uważa, że może być to narzędzie do ukrywania prawdy o zbrodniach popełnianych przez Polaków w czasie wojny.