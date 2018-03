MSZ: Kolejny antypolski incydent na Ukrainie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych skomentowało doniesienia o wybuchu na Cmentarzu Orlšt we Lwowie.

Wczoraj w godzinach wieczornych doszło do niewielkiej eksplozji na terenie Cmentarza Orlšt we Lwowie. Do wybuchu doszło na trawniku kilkanaœcie metrów od pomieszczeń gospodarczych nekropolii.

MSZ poinformowało, że jest "głębokie zaniepokojenie w zwišzku z wybuchem niezidentyfikowanego przedmiotu na Cmentarzu Obrońców Lwowa".

"Jest to kolejny antypolski incydent z użyciem materiałów wybuchowych, do którego doszło na zachodniej Ukrainie w ostatnich miesišcach" - czytamy w komunikacie MSZ.

"Ministerstwo potępia działania osób odpowiedzialnych za ten akt i oczekuje, że czynnoœci podjęte przez właœciwe służby ukraińskie doprowadzš do szybkiego wyjaœnienia okolicznoœci zdarzenia oraz ustalenia i ukarania jego sprawców. Liczymy, że władze Ukrainy, które potępiły ten incydent, zapewniš należytš ochronę polskim miejscom pamięci i spoczynku ofiar wojny i represji politycznych" - przekazało biuro rzecznika prasowego MSZ.

Ministerstwo przypomina, że na terenie całej Ukrainy zalecane jest zachowanie szczególnej ostrożnoœci.

Resort apeluje o œledzenie ostrzeżeń publikowanych na stronie internetowej MSZ i zapoznawanie się z treœciš poradnika „Polak za granicš” https://polakzagranica.msz.gov.pl/ przed podróżš oraz każdorazowe zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz.