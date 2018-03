Magierowski: Polska nie ma planów wydalenia rosyjskich dyplomatów

Nie potwierdzę, że w cišgu najbliższych dni dojdzie do wydalenia rosyjskich dyplomatów z Polski, ale jeœli pojawiš się zarzuty np. o działalnoœć szpiegowskš, niewykluczone, że do tego dojdzie - mówił wiceszef MSZ Marek Magierowski.

- By wydalić z kraju dyplomatów innego państwa, muszš być ku temu podstawy, np. zarzuty działalnoœci szpiegowskiej, więc trudno wykluczyć, że do takiego wydalenia dojdzie. Na pewno nie potwierdzę, że Polska w cišgu najbliższych kilku dni na taki krok się zdecyduje - mówił Magierowski.

Wiceszef MSZ skomentował w ten sposób pojawiajšce się w mediach informacje o tym, że Polska ma zamiar pójœć w œlady Wielkiej Brytanii, która zdecydowała o wydaleniu 23 Rosjan ze swojego terytorium. Sugestia takich działań miałaby się pojawić we wczorajszej rozmowie premiera Morawieckiego z premier Theresš May.

Jak tłumaczył Magierowski, goœć "Jeden na jeden" w TVN24, Londyn zareagował w ten sposób na atak z zastosowaniem broni chemicznej na terytorium Wielkiej Brytanii i wydalenie dyplomatów było jednym z narzędzi, z których skorzystała premier May.

- Jest cała paleta możliwoœci, które w takiej sytuacji można wykorzystać, ale nie oznacza to, że wszystkie kraje sojusznicze Wielkiej Brytanii będš od razu wydalać rosyjskich dyplomatów - zastrzegł Marek Magierowski.

Według wiceszefa MON w obliczu ataku broniš chemicznš na terytorium jednego z państw członkowskich, co się zdarzyło po raz pierwszy od II wojny œwiatowej, państwa NATO powinny zadeklarować solidarnoœć i stanšć u boku Wielkiej Brytanii.

- Nawet zapewnienia werbalne krajów członkowskich NATO z Europy i spoza niej sš w tej sytuacji bardzo istotne - mówił Magierowski.

Goœć programu mówił również, że jak dotšd nikt nie ma stuprocentowych dowodów na to, że to Rosja stoi za atakiem na Siergieja Skripala i jego córkę, ale, jak mówił, "wszystkie tropy prowadzš do Moskwy".

- Putin jest sprawnym politykiem, czego dowodem jest czwarta kadencja w prezydenckim fotel, zwłaszcza że Rosja jest krajem trudnym do rzšdzenia - skwitował Magierowski wyniki wyborów w Rosji, przypominajšc, że Polska nie uznała wyborów przeprowadzonych przez Federację Rosyjskš na Krymie.