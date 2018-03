Opozycja: Trudeau w Indiach - i cło na ciecierzycę wzrosło

Indie podniosły cło na importowanš ciecierzycę z 40 do 60 proc. Opozycja wobec rzšdu premiera Justina Trudeau w Kanadzie uważa, że jest to reakcja na wizytę szefa kanadyjskiego rzšdu w Indiach. Trudeau odpiera zarzuty mówišc, że kwestia ceł jest zwišzana z sytuacjš na rynku wewnętrznym w Indiach.

- Nowe cła, które sš zwišzane z poziomem upraw ciecierzycy w samych Indiach, w rzeczywistoœci bardziej dotknš Australię niż Kanadę - mówił Trudeau.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Z kolei ministerstwo rolnictwa Kanady zapewnia, że 95 proc. ciecierzycy uprawianej w Kanadzie to odmiana, która będzie wyłšczona z nowego cła.

Mimo to kanadyjska opozycja uważa wzrost ceł na ciecierzycę za reakcję na sugestie kanadyjskiego rzšdu, że wrogie elementy w indyjskich władzach próbowały sabotować wizytę Trudeau w Indiach.

- Indie podnoszš cło na kanadyjskš ciecierzycę do 60 proc., to jasny sygnał, że Indie sš niezadowolone, a cenę za to zapłacš kanadyjscy rolnicy. Premier zaszkodził naszym relacjom z Indiami - oskarża liderka opozycyjnych konserwatystów w izbie niższej parlamentu Candice Bergen.

Wizyta Trudeau w Indiach stała się głoœna za sprawš zdjęcia żony premiera Trudeau z Jaspalem Atwalem, sikhem skazanym za próbę zamachu na indyjskiego ministra w 1986 roku. Kanadyjski rzšd oskarżył wrogie elementy w indyjskim rzšdzie o to, że były odpowiedzialne za pojawienie się Atwala w otoczeniu premiera Kanady w trakcie jego wizyty w Indiach.

O wizycie Trudeau w Kanadzie było głoœno również z tego powodu, że w czasie tygodniowego pobytu w tym kraju często pojawiał się w miejscach publicznych w indyjskich strojach ludowych. Opozycja w Kanadzie oskarżała go, że jest "bardziej indyjski od Hindusów".