Nie ma ultimatum USA dla Polski

Do czasu zmiany ustawy o IPN relacje z Waszyngtonem na najwyższym szczeblu będš zawieszone – twierdzi Onet.

Departament Stanu w Waszyngtonie, ani Ambasada USA w Warszawie nie odniosły się do tej wiadomoœci przez cały dzień - dopiero póŸnym wieczorem pojawiło się dementi. Jednak już wczeœniej amerykańskie Ÿródła sygnalizowały, że doniesienia Onetu sš mocno przesadzone.

Portal powołuje się na notatkę przygotowanš 20 lutego przez polskich dyplomatów po spotkaniu z asystentem sekretarza stanu ds. Europy oraz Eurazji A. Wessem Mitchellem, specjalnš doradczyniš wiceprezydenta Mike’a Pence’a ds. Europy i Rosji Molly Montgomery oraz odpowiedzialnym w Departamencie Stanu za kwestie Holokaustu Thomasem K. Yazdgerdim. Amerykanie mieli wówczas ostrzec, że dopóki obowišzujš w Polsce przepisy, które ograniczajš swobodę wypowiedzi i badań w sprawie roli Polaków w Zagładzie Żydów, ani Donald Trump, ani Pence nie przyjmš prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego.

Mieli oni także zwrócić uwagę, że spór o ustawę bardzo popsuł stosunek do Polski członków Kongresu, w szczególnoœci tych z Partii Demokratycznej. To zaœ może utrudnić zatwierdzenie w przyszłoœci funduszy na współpracę wojskowš z Polskš, a także rozmieszczenie ciężkiej amerykańskiej brygady w naszym kraju. Amerykanie mieli ponadto ostrzec Warszawę przed skutkami ewentualnego œcigania przez polskš prokuraturę obywateli USA, a przede wszystkim profesora Jana Tomasza Grossa.

Negatywny stosunek Amerykanów do ustawy nie jest niczym nowym. Waszyngton wielokrotnie oficjalnie ostrzegał przed wprowadzeniem jej w życie. W oœwiadczeniu z 31 stycznia rzeczniczka Departamentu Stanu Heather Nauert oœwiadczyła wręcz, że wejœcie w życie przepisów „może mieć wpływ na strategiczne interesy i relacje Polski, w tym ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem”.

6 lutego idšce w podobnym kierunku oœwiadczenie opublikował sekretarz stanu Rex Tillerson, zaœ 16 lutego ambasador USA w Warszawie, Paul W. Jones.

„Rzeczpospolita” jako pierwsza 13 lutego wskazywała, że na marginesie igrzysk w Pjongczang prezydent Duda bez skutku próbował spotkać się z wiceprezydentem Pencem.

Od tego czasu sprawa poszła jednak do przodu. W czasie wizyty polskiej delegacji w Izraelu w ub. tygodniu doszło do nieformalnego porozumienia, zgodnie z którym obowišzujšca od 1 marca ustawa de facto będzie zamrożona: prokuratorzy nie będš na jej podstawie prowadzili œledztw. Jednoczeœnie Polska miałaby uwzględnić zastrzeżenie strony izraelskiej, ale już po wydaniu orzeczenia w sprawie nowych przepisów przez Trybunał Konstytucyjny za mniej więcej dwa miesišce. Do USA poleciał także wiceszef MSZ Marek Magierowski, który spotykał się m.in. A. Wessem Mitchellem, przedstawicielami Kongresu i œrodowisk żydowskich.

We wtorek doniesieniom Onet zaprzeczył inny wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki, który przewodził z kolei ostatniej delegacji do Izraela.

– To nieprawda, nie było żadnego ultimatum, że Amerykanie wstrzymajš spotkania na najwyższym szczeblu z polskimi władzami do czasu zmiany nowej ustawy o IPN – oœwiadczył w TVN24. – Strona amerykańska wyrażała konsekwentnie zaniepokojenie, pytała o ustawę o IPN jeszcze na etapie projektu. Ma nadal swoje wštpliwoœci. Nie jest to dla nas zaskoczenie. Jesteœmy w kontakcie z dyplomatami amerykańskimi i nie ma w tych kontaktach klimatu ultimatum – dodał.

Także rzeczniczka rzšdu Joanna Kopcińska uznała, że „współpraca strategiczna z USA nie jest zagrożona”.

W œrodę do Waszyngtonu leci szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Spotka się m.in. z przedstawicielami Białego Domu i Departamentu Stanu. Wczeœniej w Warszawie będzie rozmawiał ze specjalnym wysłannikiem USA na Ukrainę – Kurtem Volkerem.

Cichocki przyznał, że „zostanš wycišgnięte konsekwencje” wobec osób, które ujawniły poufnš notatkę o spotkaniu z amerykańskimi dyplomatami. Zdaniem niektórych mediów nie da się wykluczyć, że to próba osłabienia pozycji szefa resortu Jacka Czaputowicza. Amerykanie, którzy najwyraŸniej nie chcieli, aby ewentualne wstrzymanie kontaktów na najwyższym szczeblu wypłynęło na jaw, w oficjalnych deklaracjach kilkakrotnie ostrzegali, że na sporze Polski i USA, „bliskich sojuszników”, „korzystajš tylko nasi przeciwnicy”. Onet już kilka dni wczeœniej publikował doniesienia, które mogš uderzyć w Czaputowicza. Wówczas chodziło o informację, jakoby szef MSZ miał w latach 80. współpracować z hiszpańskim wywiadem.